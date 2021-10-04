Болельщики львовских "Карпат" жарили колбаски на трибуне: курьезное видео

Во Львове 2 октября состоялся матч "Карпаты" – "Левый берег". Болельщики "львов" решили, не отвлекаясь от игры, устроить барбекю прямо на трибуне.

Матч Второй лиги состоялся на стадионе "Украина". Он закончился со счетом 2:0 в пользу "Карпат".

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Болельщики "Карпат" устроили барбекю на трибуне

В сети появилось видео, на котором видно, как болельщики львовских "Карпат" жарят колбаски на стадионе. Вероятно, игра тогда еще не началась, ведь на кадрах видно, что на трибунах довольно мало людей. Пока активные фанаты кричали лозунги в поддержку любимой команды, группа львовян разложила мангал и разожгла костер прямо на трибуне.

А вы за какой клуб Украины болеете? Я – за Карпаты,

– говорится в подписи к ролику.

Болельщики устроили барбекю рядом с фанатским сектором.

А ви за який клуб України вболіваєте? Я за Карпати Львівські! #ukraine #football #тренды

Фанаты "Карпат" не оценили такого поступка

Ролик быстро распространился в тиктоке, поэтому пресс-служба "Карпат" его увидела. Однако в клубе не осудили поступок болельщиков, более того – там даже пошутили, написав: "Приятного аппетита".

В противоположность пресс-службе львовских "Карпат", фанаты футбольного клуба осудили поступок болельщиков. Под роликом появился ряд негативных комментариев.

"О каком европейском будущем мы вообще думаем, пока существуют такие "люди";

"К сожалению, это неправильно. Это же не пикник на природе. Есть установленные правила пожарной безопасности";

"Это жесть. Просто нет слов, как это назвать";

"Это круто, если еще не вышел из пубертата".



"Карпаты" не осудили поступок своих болельщиков / Скриншот страницы Сергея Бунды