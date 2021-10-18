Будут проверять сертификаты вакцинации и негативные ПЦР-тесты: во Львове усилили карантин

В общественном транспорте Львова 18 октября гораздо больше места, чем обычно. Это из-за того, что школьников отправили на двухнедельные каникулы решением городской комиссии.

То же касается и внешкольных учебных заведений. Также во Львове запретили все массовые мероприятия, а работать позволяют тем заведениям, где все работники имеют справки о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

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Городские театры и кинотеатры, филармония, органный зал будут работать только для вакцинированных посетителей или имеющих отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов.

Какие условия посещения заведений

Заведения общественного питания будут пускать лишь 50% посетителей от общего количества мест. За столиками позволят сидеть максимум по 4 человека. Однако пока еще впускают всех, но вот работники должны иметь вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест. Скоро такое обязательство будет и у посетителей. Рынки, магазины, торгово-развлекательные центры сейчас будут работать также для всех желающих.

"Если говорить о заведениях общественного питания, то с 18 октября начнутся проверки государственных институтов. Я уже озвучивал. Это полиция. Так же будут мониторинговые группы, которые будут проверять на наличие сертификатов или отрицательного ПЦР-теста. Они будут заходить и смотреть. Будут делать выборочные проверки в отношении работников", – рассказал заместитель главы Львова Андрей Москаленко.

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Почему ужесточают карантин

После завершения двухнедельного усиления карантина городской совет пересмотрит условия и снова, скорее всего, усилит карантин. Ведь Львовщина и сам Львов показывают негативную тенденцию: постоянно увеличивается число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас стабильно в регионе более тысячи инфицирований в сутки. Кроме того, растет смертность и количество госпитализированных.

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