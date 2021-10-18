Будут проверять сертификаты вакцинации и негативные ПЦР-тесты: во Львове усилили карантин
Источник:24 канал
В общественном транспорте Львова 18 октября гораздо больше места, чем обычно. Это из-за того, что школьников отправили на двухнедельные каникулы решением городской комиссии.
То же касается и внешкольных учебных заведений. Также во Львове запретили все массовые мероприятия, а работать позволяют тем заведениям, где все работники имеют справки о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
К теме Динамика догоняет волну весны: на Львовщине обостряется ситуация с COVID-19
Городские театры и кинотеатры, филармония, органный зал будут работать только для вакцинированных посетителей или имеющих отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов.
Какие условия посещения заведений
Заведения общественного питания будут пускать лишь 50% посетителей от общего количества мест. За столиками позволят сидеть максимум по 4 человека. Однако пока еще впускают всех, но вот работники должны иметь вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест. Скоро такое обязательство будет и у посетителей. Рынки, магазины, торгово-развлекательные центры сейчас будут работать также для всех желающих.
"Если говорить о заведениях общественного питания, то с 18 октября начнутся проверки государственных институтов. Я уже озвучивал. Это полиция. Так же будут мониторинговые группы, которые будут проверять на наличие сертификатов или отрицательного ПЦР-теста. Они будут заходить и смотреть. Будут делать выборочные проверки в отношении работников", – рассказал заместитель главы Львова Андрей Москаленко.
Читайте также Во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения
Почему ужесточают карантин
После завершения двухнедельного усиления карантина городской совет пересмотрит условия и снова, скорее всего, усилит карантин. Ведь Львовщина и сам Львов показывают негативную тенденцию: постоянно увеличивается число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сейчас стабильно в регионе более тысячи инфицирований в сутки. Кроме того, растет смертность и количество госпитализированных.
Коронавирусная инфекция в Украине: последние новости
- В Украине по состоянию на 18 октября 5 областей вошли в красную зону.
- Оранжевой зоне соответствуют Киев и 13 областей из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19.
- За 17 октября в Украине заболели коронавирусной инфекцией 9 524 человека.
- Вакцину против COVID-19 получили 55 897 человек. Всего с начала вакцинальной кампании иммунизировали 7 956 095 человек.
- Пик вспышек коронавирусной инфекции в Украине прогнозируют на 25 октября.