Те саме стосується і позашкільних навчальних закладів. Також у Львові заборонили усі масові заходи, а працювати дозволяють тим закладам, де усі працівники мають довідки про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

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Міські театри й кінотеатри, філармонія, органний зал працюватимуть лише для вакцинованих відвідувачів або тих, що мають негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин.

Які умови відвідування закладів

Заклади громадського харчування пускатимуть лише 50% відвідувачів від загальної кількості місць. За столиками дозволять сидіти максимум по 4 людини. Однак наразі ще впускають всіх, але от працівники повинні мати вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Скоро таке зобов'язання буде й у відвідувачів. Ринки, магазини, торгово-розважальні центри наразі працюватимуть також для усіх охочих.

"Якщо говорити про заклади громадського харчування, то з 18 жовтня почнуться перевірки державних інституцій. Я вже озвучував. Це поліція. Так само будуть моніторингові групи, які перевірятимуть на наявність сертифікатів або негативного ПЛР-тесту. Вони заходитимуть і дивитимуться. Робитимуть вибіркові перевірки щодо працівників", – розповів заступник очільника Львова Андрій Москаленко.

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Чому посилюють карантин

Після завершення двотижневого посилення карантину міська рада перегляне умови й знову, швидше за все, посилить карантин. Адже Львівщина й сам Львів показують негативну тенденцію: постійно збільшується кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Наразі стабільно в регіоні понад тисяча інфікувань за добу. Крім того, зростає смертність і кількість госпіталізованих.

Карантин у Львові: дивіться відео

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