За динамікою шпиталізації область перетнула рівень осені 2020 року та наздоганяє хвилю весни 2021 року. Через це регіон перевели у помаранчеву карантинну зону.

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Однак не за горами й червона зона. У місті зараз лише 4 заклади приймають хворих на коронавірусну інфекцію. Загалом місто зарезервувало 2 200 ковідних ліжок. З них вже майже третина заповнена.

Скільки пацієнтів не вакцинувалися

Ще тиждень тому у 8 міській клінічній лікарні стояли 350 вільних ліжок для хворих. За 6 днів, відколи заклад розпочав приймати пацієнтів інфікованих COVID-19, майже третину місць заповнили. Медики кажуть, що людей, які потребують лікування не зменшується.

Орієнтовно 90% пацієнтів, що є в установі, невакциновані. Близько 10% пацієнтів вакциновані двома або однією дозою перебіг їхнього лікування значно легший ніж невакцинованих,

– зазначив медичний директор 8-ї міської лікарні Максим Павлов.

Нові пацієнти з'являються дуже швидко

Більшість пацієнтів у закладі літнього віку. Вони потребують постійного догляду та тривалого лікування. Їхній стан середньої важкості. Проте 7 хворих – вкрай важкі й перебувають на апаратах ШВЛ.

За словами медиків, особливо важка хвиля, бо надходять нові пацієнти надзвичайно швидко, а виписують – одиниці.

"Навіть не маю часу ні говорити, ні їсти. Практично всі потребують психологічної допомоги", – розповіла медсестра Оксана.

Скільки невакцинованих є в лікарні

Пацієнт Василь вакцинуватись не встиг, адже лише нещодавно одужував.

"Знаєте, я скажу кожному нехай вакцинується, бо на роботі говорять, що то дурне. То не дурне, треба дійсно вакцинуватись всім-всім. Я говорю чисто від себе. З тим не жартувати", – сказав Василь.

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Є у закладі й невелика частка вакцинованих хворих. Однак здебільшого вони тут лише на обстеженні.

"Відчував слабість і чув, що температура знизилась. Взяли мене сюди уточнити, що це таке. Тепер тримається 35 – 36 градусів", – розповів вакцинований пацієнт Юрій.

Пацієнтів менше не стає

Днями хворих з коронавірусом почали приймати ще й в 5 міській лікарні. За кілька днів туди вже госпіталізували 29 пацієнтів, з них лише 4 вакциновані, двічі щеплена – одна людина.

Ліжок маємо 150. Практично всі підведені киснево, тобто маємо 105 кисневих точок, забезпечення прямим киснем. Для решти в нас є концентратори,

– зазначила завідувачка пульмонологічного відділення 5 міської лікарні.

Попри те, що міські медзаклади щоразу розгортають все більше ліжок, пацієнтів в лікарні швидкої допомоги не стає менше.

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