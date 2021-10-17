По динамике госпитализации область пересекла уровень осени 2020 года и догоняет волну весны 2021 года. Из-за этого регион перевели в оранжевую карантинную зону.

К теме Назвали дату пика пандемии в Украине, рост госпитализаций: новости о коронавирусе 17 октября

Однако не за горами и красная зона. В городе сейчас только 4 учреждения принимают больных коронавирусной инфекцией. Всего город зарезервировал 2 200 ковровых коек. Из них уже почти треть заполнена.

Сколько пациентов не вакцинировались

Еще неделю назад в 8 городской клинической больнице стояли 350 свободных коек для больных. За 6 дней, с тех пор как учреждение начало принимать пациентов инфицированных COVID-19, почти треть мест заполнили. Медики говорят, что людей, нуждающихся в лечении не уменьшается.

Ориентировочно 90% пациентов, находящихся в учреждении, невакцинированы. Около 10% пациентов вакцинированы двумя или одной дозой, ход их лечения значительно легче чем невакцинированных,

– отметил медицинский директор 8-й городской больницы Максим Павлов.

Новые пациенты появляются очень быстро

Большинство пациентов в учреждении пожилого возраста. Они нуждаются в постоянном уходе и длительном лечении. Их состояние средней тяжести. Однако 7 больных – крайне тяжелые и находятся на аппаратах ИВЛ.

По словам медиков, особенно тяжелая волна, потому что поступают новые пациенты чрезвычайно быстро, а выписывают – единицы.

"Даже нет времени ни говорить, ни есть. Практически все нуждаются в психологической помощи", – рассказала медсестра Оксана.

Сколько невакцинированных в больнице

Пациент Василий вакцинироваться не успел, ведь только недавно выздоравливал.

"Знаете, я скажу каждому пусть вакцинируется, потому что на работе говорят, что это глупо. Это не глупо, надо действительно вакцинироваться всем-всем. Я говорю чисто от себя. С этим не шутить", – сказал Василий.

Читайте также Инфицированный Дельта-штаммом может одновременно заразить 11 человек, – врач

Есть в учреждении и небольшая доля вакцинированных больных. Однако в основном они здесь только на обследовании.

"Чувствовал слабость и слышал, что температура снизилась. Взяли меня сюда уточнить, что это такое. Теперь держится 35 – 36 градусов", – рассказал вакцинированный пациент Юрий.

Пациентов меньше не становится

На днях больных с коронавирусом начали принимать еще и в 5 городской больнице. За несколько дней туда уже госпитализированы 29 пациентов, из них только 4 вакцинированы, дважды привит – один человек.

Коек имеем 150. Практически все подведены кислородно, то есть имеем 105 кислородных точек, обеспечение прямым кислородом. Для остальных у нас есть концентраторы,

– отметила заведующая пульмонологического отделения 5 городской больницы.

Несмотря на то, что городские медучреждения каждый раз разворачивают все больше коек, пациентов в больнице скорой помощи не становится меньше.

COVID-19 в Украине: последние новости