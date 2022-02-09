Будут разбираться в суде: редактора известного журнала обвинили в плагиате

Директор музея "Дом Франко" и литературовед Богдан Тихолоз обвинил главного редактора журнала "Всесвіт" Дмитрия Дроздовского в плагиате. Тихолоз сообщил, что будет подавать в суд.

Речь идет о труде Дроздовского "Украинское шестидесятничество: расставляя точки...". В нем Тихолоз нашел прямые текстовые заимствования из своей работы из книги "Поэты-шестидесятники" без каких-либо ссылок на авторство. Журналисты канала 24 собрали реакции сторон.

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Работа Дроздовского опубликована в сети / Скриншот фейсбук-страницы Богдана Тихолоза

В работе нет ссылок на первоисточники / Фото фейсбук-страницы Богдана Тихолоза

Сколько плагиата нашел ученый

Тихолоз сравнил тексты трудов. По его словам, объем плагиата у Дроздовского составляет 37 тысяч знаков. Если учитывать размер авторского листа, то это примерно 20 страниц и 53% от всего труда.

Подчеркиваю, что Дмитрий Дроздовский сам опубликовал текст, который на протяжении нескольких лет был доступен на различных интернет-ресурсах, поэтому несет полную личную ответственность за совершенные действия,

– написал Тихолоз.

"Считаю, что этим Дмитрий Дроздовский позорно запятнал свое научное реноме и деловую репутацию, поэтому заслуживает публичное осуждение профессионального сообщества и исключение из всех возможных экспертных и ученых или методических советов", – добавил он.

Книга, где опубликован текст Тихолоза / Фото фейсбук-страницы Богдана Тихолоза

Реакция Дроздовского

Дмитрий Дроздовский написал, что против него действует "группа хейтеров". Он опубликовал на своей странице в фейсбук список своих научных трудов за последние годы, что должны служить доказательством добропорядочности.

Главный редактор журнала "Всесвіт" Дмитрий Дроздовский / Фото фейсбук-страницы Дмитрия Дроздовского

Плагиат у Дроздовского нашли не впервые

Историк Вахтанг Кипиани отметил, что литературовед Дроздовский в очередной раз издал наработки других под своим именем. В сети можно найти информацию о других случаях плагиата.

Все такие принципиальные, когда речь идет о всяких Шкарлетах, президентах и депутатах, а ведь к коллегам по цеху – это почему-то не работает,

– написал Кипиани.

Конфликт пытались уладить

Тихолоз 8 февраля сообщил, что не будет подавать в суд на Дроздовского, если тот выполнит его требования. Речь идет о 4 пунктах:

признать все факты плагиата и обнародовать полный перечень с указанием источников;

добровольно выйти из всех экспертных, консультационных, ученых, научно-методических, художественных советов и редакционных коллегий;

отказаться от попыток защитить докторскую диссертацию в Украине или за рубежом;

возместить материальную компенсацию, перечислив 100 тысяч гривен благотворительный счет Дому Франко.

Дроздовский отверг требования

По словам Тихолоза, обвиняемый в плагиате ученый, назвал все требования неприемлемыми для себя. Некоторые из них он проигнорировал.

"Ожидаемо. Поэтому, очевидно, будет суд", – сказал Тихолоз.

Текст публикации Богдана Тихолоза

Я, Богдан Тихолоз, кандидат филологии, литературовед, автор около 200 научных трудов и директор Дома Франка, заявляю о факте плагиата, обнаруженного в "статьи" Дмитрия Дроздовского "Украинское шестидесятничество: расставляя точки...", что содержит многочисленные прямые текстовые заимствования из моего труда "Поэты-шестидесятники" (Киев-Львов, 2001) без всякого указания на их истинное авторство.

Этот факт установлен на основании детального сопоставительного анализа текстов обоих упомянутых трудов (см. ниже: "Источники для выводов"), в результате которого я утверждаю, что Дмитрий Дроздовский без моего разрешения и ссылки на первоисточник использовал мой авторский текст, опубликованный в 2001 г. в издании "Поэты-шестидесятники" (Киев-Львов, 2001), объемом около 37 тысяч знаков (0,93 авторского листа – то есть около 20 страниц!), что составляет более 53% от общего объема подписанного его именем текста, чем грубо нарушил мои авторские права, оговоренные в законном порядке издательством "АртЕк" и Частным издательским предприятием "Всеувито", и принципы академической добропорядочности, общепринятые в профессиональном сообществе.