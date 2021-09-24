В центре Львова пенсионерка провалилась в 3-метровую яму: фото с места происшествия

В центре Львова 24 сентября 77-летняя женщина упала в 3-метровую яму. Ей на помощь прибыли спасатели.

Инцидент произошел на улице Подвальной, возле памятника Ивану Федорову. Пока неизвестно, как именно пенсионерка провалилась в яму, ведь вокруг нее был бетонный парапет.

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Пожилая женщина провалилась в 3-метровую яму

В 12:10 спасателям поступило сообщение о том, что возле дома №9 на улице Подвальной женщина упала в яму. Пострадавшая не могла выбраться самостоятельно, поэтому на ее спасение немедленно отправились сотрудники ГСЧС.

Спасатели на месте вызова выяснили, что прохожие услышали, что кто-то зовет на помощь. Именно они и позвонили в Службу спасения. Яма, в которую упала женщина, глубиной примерно 3 метра.

Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы спустились к пострадавшей и помогли ей выбраться на поверхность. 77-летнюю женщину передали медикам для осмотра. К работам привлекли 1 единицу техники и 5 спасателей.

Во Львове 30 августа 34-летняя женщина, гуляя с собакой, упала в канализационный колодец . Львовянка 40 минут звала на помощь, и ее наконец спасли.

Спасатели вытащили пенсионерку из ямы / Фото ГСЧС Львовщины