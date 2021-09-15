В центре Львова горит историческое здание: фото и видео с места пожара
15 сентября 2021 , 13:15Читати новину українською
Источник:24 канал
На улице Князя Романа, в центре Львова, 15 сентября загорелась крыша дома №32. На месте работают спасатели.
На место происшествия выехали 6 пожарных автомобилей. Движение по улице Князя Романа полностью перекрыли.
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В центре Львова загорелась крыша дома
- В ГСЧС Львовщины рассказали, что в 12:16 случился пожар в угловом доме на углу улиц Князя Романа и Нижанковского.
- Огонь вспыхнул на чердаке здания.
- На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.
- К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
- Движение по улице Князя Романа на время тушения пожара полностью перекрыли.
- Пожарным удалось полностью потушить пламя в 13:35.
- Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Ее установят правоохранители.
Смотрите фото с места пожара / Фото ZAXID.NET
На улице Князя Романа случился пожар: видео