В центре Львова горит историческое здание: фото и видео с места пожара

15 сентября 2021 , 13:15
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Источник:

24 канал

На улице Князя Романа, в центре Львова, 15 сентября загорелась крыша дома №32. На месте работают спасатели.

На место происшествия выехали 6 пожарных автомобилей. Движение по улице Князя Романа полностью перекрыли.

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В центре Львова загорелась крыша дома

  • В ГСЧС Львовщины рассказали, что в 12:16 случился пожар в угловом доме на углу улиц Князя Романа и Нижанковского.
  • Огонь вспыхнул на чердаке здания.
  • На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.
  • К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
  • Движение по улице Князя Романа на время тушения пожара полностью перекрыли.
  • Пожарным удалось полностью потушить пламя в 13:35.
  • Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Ее установят правоохранители.
Заметьте! Дом №32 на улице Князя Романа является памятником архитектуры местного значения. Его построили в 1911 году по проекту архитектора Людвика Теуша.

Смотрите фото с места пожара / Фото ZAXID.NET

На улице Князя Романа случился пожар: видео​

 

Автор: Ольга Котів