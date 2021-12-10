В центре Львова во время движения вспыхнул электровелосипед: курьер едва спрыгнул с него.

На улице Дорошенко в центре Львова 10 декабря загорелся электровелосипед. Курьер, ехавший на нем, спрыгнул прямо во время движения.

Пожар произошел примерно в 11:57. Велосипед полностью сгорел.

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Электровелосипед вспыхнул во время движения

Спасателям в 11:57 поступило сообщение о пожаре на улице Дорошенко. Там загорелся электровелосипед.

Пожарные немедленно выехали к месту происшествия. К моменту их прибытия огонь полностью охватил двухколесный.

По словам очевидцев, на электровелосипеде ехал курьер. Как только тот вспыхнул, мужчина с него соскочил.

В центре Львова сгорел электровелосипед: видео

Пожар удалось потушить в 12.10. Огонь полностью уничтожил электровелосипед. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли 5 спасателей и 1 единицу спецтехники. В настоящее время эксперты устанавливают обстоятельства происшествия и причину пожара.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины