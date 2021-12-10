Пожежа трапилася приблизно об 11:57. Велосипед повністю згорів.

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Електровелосипед спалахнув під час руху

Рятувальникам об 11:57 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дорошенка. Там спалахнув електровелосипед.

Вогнеборці негайно виїхали до місця події. На момент їхнього прибуття вогонь повністю охопив двоколісного.

За словами очевидців, на електровелосипеді їхав кур'єр. Щойно той спалахнув, чоловік з нього зіскочив.

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Пожежу вдалося загасити о 12:10. Вогонь повністю знищив електровелосипед. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації займання залучили 5 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Наразі експерти встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини