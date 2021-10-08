Через неделю Львовщина может оказаться в красной зоне, – главный медик области
Источник:"Львовский портал"
На Львовщине ухудшается ситуация с коронавирусом. Уже через неделю область может перейти в Красную карантинную зону.
Сейчас Львовщина находится в желтой зоне. Однако количество больных коронавирусом продолжает постоянно расти.
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Львовщина вскоре может стать "красной"
Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что на Львовщине ухудшилась ситуация с COVID-19. Сейчас область находится в желтой зоне карантина. Однако из-за высокого уровня заболеваемости уже через неделю Львовщина может стать "красной".
По состоянию на утро (8 октября – 24 канал) Область находилась в желтой зоне. Но эти тенденции и динамика, которую мы имеем, дает основания говорить о том, что через 7 – 8 дней мы имеем все шансы оказаться в красной зоне,
– заметил Чемерис.
По словам главного медика области, динамика заболеваемости коронавирусом на Львовщине – отрицательная.
"Сейчас мы говорим о том, что все хорошо, но есть объективные показатели, которые дают основания говорить о том, что в ближайшее время мы все же ожидаем усиления карантина", – подчеркнул чиновник.
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Что запрещено в красной карантинной зоне
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино и видеосъемки.
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