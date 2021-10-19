День для Виктории: львовяне перечислят дневную зарплату для девочки с СМА

Во Львове начали благотворительную инициативу, чтобы помочь 1-летней Виктории Полюге с СМА. Для спасения девочки ей нужно сделать дорогой в мире укол стоимостью 2,3 миллиона долларов.

Деньги на лечение маленькой львовянки собирают всем городом. Однако для ее спасения не хватает еще 25 000 000 гривен.

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Львовян призывают перечислить дневную зарплату на благотворительность

Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе 19 октября объявили Днем для Виктории.

Сегодня весь Львов перечисляет свою однодневную заработную плату для маленькой Виктории Полюги, которая болеет СМА,

– добавил мэр.

По его словам, средства работников горсовета, школ, садиков, больниц, всех коммунальных предприятий и учреждений уже собрали более 2,5 миллиона гривен.

"И это только начало дня! Знаю, что к акции присоединяются еще десятки частных учреждений. Спасибо! Львовяне, вы – крутые !!! Спасем Викторию Вместе", – подытожил Садовый.

В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что присоединиться к благотворительной акции просят компании, организации и учреждения, чтобы те тоже с согласия сотрудников пожертвовали зарплату за один день. Для этого нужно согласовать акцию с руководством и бухгалтерией и получить согласие работников. По словам волонтеров, это существенно повлияет на динамику сбора. Реквизиты:

PayPal: yaroservice@gmail.com

yaroservice@gmail.com Приватбанк: 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (отец) ⠀

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (отец) ⠀ Ощадбанк: 5167 8032 2632 0880 Коцовская Марьяна (мама)

5167 8032 2632 0880 Коцовская Марьяна (мама) Monobank: 5375411404612058 Коцовская Марьяна (мама)

5375411404612058 Коцовская Марьяна (мама) Отримувач БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА. Код отримувача: 44233657. Рахунок UA413052990000026007031019925. Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Львовяне перечисляют дневную зарплату на спасение Виктории Полюги: видео

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