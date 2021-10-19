День для Вікторії: львів'яни перерахують денну зарплату для дівчинки з СМА

У Львові започаткували благодійну ініціативу, щоб допомогти 1-річній Вікторії Полюзі з СМА. Для порятунку дівчинки їй потрібно зробити найдорожчий у світі укол вартістю 2,3 мільйона доларів.

Гроші на лікування маленької львів'янки збирають усім містом. Однак для її порятунку бракує ще 25 мільйонів гривень.

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Львів'ян закликають перерахувати денну зарплату на благодійність

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у місті 19 жовтня оголосили Днем для Вікторії.

Сьогодні весь Львів перераховує свою одноденну заробітну платню для маленької Вікторії Полюги, яка хворіє на СМА,

– додав мер.

За його словами, коштом працівників міськради, шкіл, садочків, лікарень, усіх комунальних підприємств та установ вже зібрали понад 2,5 мільйона гривень.

"І це лише початок дня! Знаю, що до акції доєднуються ще десятки приватних установ. Дякуємо! Львів'яни, ви – круті!!! Врятуємо Вікторію Разом", – підсумував Садовий.

У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що приєднатися до благодійної акції просять компанії, організації та установи, щоб ті теж за згодою співробітників пожертвували зарплату за один день. Для цього потрібно узгодити акцію з керівництвом та бухгалтерією й отримати згоду працівників. За словами волонтерів, це суттєво вплине на динаміку збору. Реквізити:

PayPal: yaroservice@gmail.com

yaroservice@gmail.com Приватбанк: 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато) ⠀

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато) ⠀ Ощадбанк: 5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мама)

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар'яна (мама) Monobank: 5375411404612058 Коцовська Мар'яна (мама)

5375411404612058 Коцовська Мар'яна (мама) Отримувач БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА. Код отримувача: 44233657. Рахунок UA413052990000026007031019925. Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Львів'яни перераховують денну зарплату на порятунок Вікторії Полюги: відео

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