День Независимости на Подзамче: программу празднований посвятили району

Во Львове в районе Подзамче подготовили особую программу ко Дню Независимости 24 августа. Речь идет о презентации маршрута и брендбука Подзамче, мастер-классах, выставках, лекциях, музыкальных выступлениях и стендапе.

Мероприятие пройдет во Дворце Гната Хоткевича на улице Кушевича, 1. Организуют его в рамках проекта "Підзамче. Нарешті!"

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Подробнее о Дне Независимости на Подзамче

По легенде празднования, жизнь сравнивают с движением поезда, а независимость – со станцией, что является отправной точкой для новых историй.

Мы хотим раскрыть независимость людей нашего любимого Подзамче. Району с многовековой историей есть что рассказать и показать. 24 августа наш поезд наконец символически прибудет на станцию "Подзамче", которая и стала для нас станцией Независимость,

– говорят организаторы.

Какие мероприятия будет содержать программа празднований

Экскурсия по новому мультимедийному литературному маршруту Подзамче.

Презентация брендбука района.

Мастер-классы, лекции и выставки.

Музыкальные выступления и стендап.

Мероприятия продлятся с 12:00 по 21:00. Событие организуют общественные организации "Львовский культурный центр", "Центр социальных инноваций" и Дворец Гната Хоткевича. Помогают в организации Украинский культурный фонд и Львовский горсовет.