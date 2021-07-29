День Независимости на Подзамче: программу празднований посвятили району

29 июля 2021 , 17:10
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Источник:

24 канал

Во Львове в районе Подзамче подготовили особую программу ко Дню Независимости 24 августа. Речь идет о презентации маршрута и брендбука Подзамче, мастер-классах, выставках, лекциях, музыкальных выступлениях и стендапе.

Мероприятие пройдет во Дворце Гната Хоткевича на улице Кушевича, 1. Организуют его в рамках проекта "Підзамче. Нарешті!"

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Подробнее о Дне Независимости на Подзамче

По легенде празднования, жизнь сравнивают с движением поезда, а независимость – со станцией, что является отправной точкой для новых историй.

Мы хотим раскрыть независимость людей нашего любимого Подзамче. Району с многовековой историей есть что рассказать и показать. 24 августа наш поезд наконец символически прибудет на станцию "Подзамче", которая и стала для нас станцией Независимость,
– говорят организаторы.

Какие мероприятия будет содержать программа празднований

  • Экскурсия по новому мультимедийному литературному маршруту Подзамче.
  • Презентация брендбука района.
  • Мастер-классы, лекции и выставки.
  • Музыкальные выступления и стендап.

Мероприятия продлятся с 12:00 по 21:00. Событие организуют общественные организации "Львовский культурный центр", "Центр социальных инноваций" и Дворец Гната Хоткевича. Помогают в организации Украинский культурный фонд и Львовский горсовет.

Обратите внимание! Детали об отдельных мероприятиях "Станции Независимость", их участниках и часах проведения будут регулярно публиковать на страницах Підзамче. Нарешті и Дворец Гната Хоткевича.

Что такое "Підзамче. Нарешті!" 

Это инициатива, которая объединяет вокруг себя активных деятелей и жителей микрорайона Подзамче во Львове. Над инициативой работает общественная организация Львовский культурный центр в партнерстве с Центром социальных инноваций, Дворцом Гната Хоткевича и офисом "Львов – город литературы ЮНЕСКО". Проект существует при поддержке Украинского культурного фонда.
Автор: Андрій Шляхтін