День Независимости на Подзамче: программу празднований посвятили району
Источник:24 канал
Во Львове в районе Подзамче подготовили особую программу ко Дню Независимости 24 августа. Речь идет о презентации маршрута и брендбука Подзамче, мастер-классах, выставках, лекциях, музыкальных выступлениях и стендапе.
Мероприятие пройдет во Дворце Гната Хоткевича на улице Кушевича, 1. Организуют его в рамках проекта "Підзамче. Нарешті!"
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Подробнее о Дне Независимости на Подзамче
По легенде празднования, жизнь сравнивают с движением поезда, а независимость – со станцией, что является отправной точкой для новых историй.
Мы хотим раскрыть независимость людей нашего любимого Подзамче. Району с многовековой историей есть что рассказать и показать. 24 августа наш поезд наконец символически прибудет на станцию "Подзамче", которая и стала для нас станцией Независимость,
– говорят организаторы.
Какие мероприятия будет содержать программа празднований
- Экскурсия по новому мультимедийному литературному маршруту Подзамче.
- Презентация брендбука района.
- Мастер-классы, лекции и выставки.
- Музыкальные выступления и стендап.
Мероприятия продлятся с 12:00 по 21:00. Событие организуют общественные организации "Львовский культурный центр", "Центр социальных инноваций" и Дворец Гната Хоткевича. Помогают в организации Украинский культурный фонд и Львовский горсовет.Обратите внимание! Детали об отдельных мероприятиях "Станции Независимость", их участниках и часах проведения будут регулярно публиковать на страницах Підзамче. Нарешті и Дворец Гната Хоткевича.