Украина празднует 30-летие: как изменился Львов за годы независимости – впечатляющие фото

В этом году Украина будет праздновать 30 лет независимости. За это время много городов нашей страны изменились до неузнаваемости. Среди них и Львов, превратившийся в настоящий туристический центр, который стремятся посетить путешественники со всего мира.

Львов – удивительно красивый город, каждая улочка которого дышит историей. Трудно поверить, что всего 30 лет назад он был не таким, как сейчас: переполненным туристами, концептуальными заведениями и интересными мероприятиями. 24 канал подготовил подборку фото, которые прекрасно иллюстрируют развитие города Льва за годы независимости Украины.

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Как изменился Львов 30 лет Независимости Украины

Еще 30 лет назад Львов было не узнать. За годы Независимости он превратился в настоящую туристическую Мекку. Иногда кажется, что в центре города больше путешественников, чем самих львовян.

На площади Рынок появилось множество тематических кафе и ресторанов. Иногда жители главной площади города жалуются на шумных туристов. Однако, бесспорным является то, что они пополняют бюджет Львова, а это помогает ему развиваться и становиться все краше. Теперь в городе курсируют новые трамваи и автобусы, реставрируют исторические памятники и создают новые общественные пространства.

Площадь Ярослава Осмомысла и рынок "Добробут"

Площадь Ярослава Осмомысла располагается рядом с театром имени Марии Заньковецкой. В советские времена она называлась "300-летие Воссоединения", в честь вхождения Левобережной Украины в состав Московского государства в 1654 году.

До 1960 года здесь, как и сейчас, работал рынок. Впоследствии на его месте обустроили автостоянку. В 1980 году на площади собрались построить отель "Золотой лев". Однако работы так и не начали – на его месте появился сквер.



Сквер на месте рынка "Добробут" / Фото "Фотографії старого Львова"



Вид на сквер со стороны улицы Подвальной / Фото "Фотографії старого Львова"

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В 90-х годах сквер снесли. На его месте обустроили рынок "Добробут", которым ежедневно пользуются тысячи львовян и туристов.



Площадь Ярослава Осмомысла / Фото Wikipedia

Площадь Соборная и церковь святого Андрея

Площадь перед храмом Святого Андрея Первозванного 30 лет назад имела совсем другой вид. В советские времена площадь Соборную называли площадью Воссоединения, в честь вхождения западноукраинских земель в состав СССР в 1939 году. Церковь тогда использовали как склад, а территория перед ней была покрыта газонами и деревьями.



Площадь перед церковью святого Андрея / Фото "Фотографії старого Львова"

В 1993 году, когда Украина уже стала независимой, храм вновь посвятили. В церкви восстановили богослужения, на которые собиралось очень много верующих. Всех людей сооружение вместить не могло, поэтому площадь перед ним решили использовать. Да, там вместо газонов появилась брусчатка.



Церковь святого Андрея / Фото Туристический сайт города

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С противоположной стороны, возле улицы Франко, площадь Соборная также была усеяна травой. Там в советский период обустроили скверик. Однако, во времена независимой Украины на этом месте создали место разворота трамваев. Небольшой сквер существует до сих пор, однако остановка и трамвайные пути все же занимают немалую площадь.



Площадь Соборная / Фото "Фотографії старого Львова"



Трамвайная остановка на площади Соборной / Фото Guru.ua

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Площадь Вечевая и рынок "Вернисаж"

На площади Вечевой когда-то было множество цветущих клумб. Они вместе со светло-желтым фасадом театра имени Марии Заньковецкой превращали это пространство в удивительно уютное место. Однако, позже советская власть обустроила здесь автостоянку.



Площадь Вечевая / Фото "Фотографії старого Львова

После провозглашения Независимости Украины на площади Вечевой разместили небольшой рынок "Вернисаж". Ежедневно множество торговцев продают здесь картины, антиквариат и другие львовские сувениры. Туристы обожают приходить сюда, чтобы приобрести что-то в память о своем путешествии в город Льва.



Ринок "Вернисаж" / Фото Львовский городской совет

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Оперный театр

Перед Львовским оперным театром когда-то стоял памятник Ленину. Интересно, что в 1959 году проспект назвали в честь "вождя". Привычное же для современников название, проспект Свободы, он получил в 1991 году, когда Украина стала независимой.



Оперный театр во Львове / Фото "Фотографії старого Львова"

По решению горсовета, во время многотысячного митинга 14 сентября 1990 года памятник демонтировали. Очевидец происшествия, фотограф Валерий Милосердов, рассказал, что фундамент пьедестала выложили надгробными плитами с еврейских кладбищ.



Памятник Ленину перед Львовской оперой / Фото "Діло"

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Сейчас на площади перед Оперным театром можно увидеть зрелище приятнее. Здесь в 2020 году появился чрезвычайный сухой фонтан стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Он может пахнуть шоколадом или кофе, а струи воды синхронизированы с музыкой, которая звучит из динамиков на площади.



Новая площадь перед Оперным театром / Фото "Діло"

Площадь Адама Мицкевича

История дома №10 на площади Мицкевича началась в 1830 году. Почти 90 лет там был кинотеатр. Над фасадом здания в 1967 году установили электрическое табло, на котором бегущая строка передавали новости из лент советских информационных агентств ТАСС и РАТАУ. Ночью 26 марта 1991 года оно стало причиной пожара в доме.

Долгое время здание было пустым. Во время постмодернистского фестиваля "Вывих" его обгоревшие стены частично разрисовали, поэтому дом получил неформальное название "вывихнутый". Здание демонтировали в январе 1998 года. На его месте построили новый дом.



Дом №10 на площади Адама Мицкевича / Фото "Діло"

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В 1839 году рядом с десятым домом построили еще один каменный. Дом №9 имел почти одинаковый вид. В конце XIX века в партере правого крыла здания размещался магазин венской фабрики метеорных ламп "Рудольф Дитмар".

В 90-х годах здание начало разрушаться из-за проседания почвы. По другой версии, представители Союза художников, которые там работали, подрубили опорные стены в подвалах, создав там мастерские. Вероятно, лестничная клетка рухнула именно поэтому.

В 1997 году дом демонтировали из-за аварийности. На его месте планируют построить 6-этажный отель.



Площадь Адама Мицкевича / Фото "Діло"

Улица Русская

Когда-то встречные трамвайные пути на Русской были перекрещены. Они расходились возле поворота к Доминиканскому собору, поэтому по улице мог проехать только один трамвай.

Во время реконструкции Русской в "нулевых" пересечение путей убрали. Однако из-за ширины дороги встречным трамваям до сих пор трудно здесь разъехаться.



Улица Русская / Фото "Діло"

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Площадь Катедральная

В советские времена на площади Кафедральной можно было свободно запарковаться. Сейчас машины встретишь только на улице Театральной, ведь сама площадь превратилась в пешеходную. Здесь установили скамейки и посадили деревья, которые со временем вырастут и создадут уют для всех, кто захочет отдохнуть под их кронами.



Площадь Катедральная / Фото "Діло"

Львов после независимости

С 1991 года Львов изрядно развился. Город часто можно встретить на страницах иностранных изданий в различных рейтингах. Конечно, больше всего здесь развивается туризм. Ежегодно город Льва посещают более 2 миллионов путешественников. Однако, Львов – богат не только туристами, но и инновациями, современной архитектурой и отличными специалистами.

IT во Львове

Львов называют украинской IT-столицей. И не зря, ведь в городе работает более 450 компаний, в которых работают не менее 25 тысяч человек. Серьезное развитие IT-индустрии во Львове началось после "нулевых".

Общее количество созданных рабочих мест от деятельности этих компаний во Львове составляет более 70 тысяч. В общем один IT-специалист создает в городе 3 рабочих места.

В 2018 году во Львове начали строить IT-Park – огромный комплекс офисов, учебных и сервисных зданий, который должен стать центром городской IT-индустрии. Закончить проект планируется в 2023 – 2024 годах.



IT-Park во Львове / Фото Львовский горсовет

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Предпринимательство в Львове

Иностранные СМИ часто вспоминают Львов как один из самых перспективных городов Европы для ведения бизнеса. Здесь множество небольших фирм легко адаптируются к рынку и имеют значительные перспективы развития.

В городе Льва работают и известные компании, продукция которых у многих туристов ассоциируется со Львовом. В частности, здесь успешно функционирует холдинг "!FEST", который является создателем концептуальных львовских заведений, известных во всей Украине.



Во львовских заведениях можно изрядно развлечься / Фото RAU

Архитектура Львова

Исторические дома во Львове очень ценят. Безусловно, с течением времени некоторые сооружения сохранить не удалось, однако каждый год в городе проводят множество реконструкций. Каждый, кто хотя бы раз посетил город Льва, убедился, что его архитектура действительно впечатляет. Оторвать взгляд от церквей в готическом стиле и классических домов бывает просто невозможно.

Новые церкви во Львове

За период с 1991 по 2001 год во Львове построили наибольшее количество храмов. В частности, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы является одним из лучших образцов современной сакральной архитектуры.



Церковь Рождества Пресвятой Богородицы / Фото Архитектурная мастерская "Симметрия"

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Студгородок УКУ

Также в городе появился современный студгородок Украинского Католического Университета. Смелые архитектурные и технологические решения делают территорию УКУ не только новейшей достопримечательностью, но и одним из лучших образцов общественных пространств в Украине.



Территория УКУ / Фото Ukrainian Catholic University

Арена Львов

Стадион "Арена Львов" начали строить в 2008 году. Сейчас там ведутся не только футбольные матчи, но и разнообразные концерты, форумы и конференции.



Стадион "Арена Львов" / Фото Nikolay Kravtsov

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Львовский аэропорт

Еще одно достижение Львова – новый терминал аэропорта. Его построили в 2012 году. Территория вокруг терминала поражает своей современностью, поэтому здесь довольно часто проводят фотосессии и модные показы.



Терминал аэропорта / Фото "Текком"

Офис SoftServe на Садовой

Офис компании SoftServe располагается на улице Садовой, 2а. На Международном архитектурном конкурсе "Дом-2016: Хрустальный кирпич" был награжден отличием. Сооружение спроектировал известный львовский архитектор Юлиан Чаплинский.



Офис SoftServe на Садовой / Фото "Твой город"

Во Львове прекрасно сочетаются история и современность. За 30 лет независимости Украины он вырос и превратился в город, в котором хорошо всем – и львовянам, и туристам. Город Льва чрезвычайно развился благодаря плодотворному сотрудничеству городской власти и неравнодушной общины. Сейчас здесь воплощают множество новых проектов и идей, поэтому Львов продолжает меняться к лучшему. И за этим, несомненно, интересно наблюдать!