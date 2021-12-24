Новый год и Рождество – это всегда время чудес и сказки. А в городе Льва это время чувствуется по-особенному уютно.

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Что посмотреть во Львове и куда пойти погулять

Львов – неповторимый город. Каждый его дом, квартал и переулок дышит историей. Они хранят память о том, что происходило много веков назад. Это создает неповторимый шарм города Льва, который так завораживает туристов и горожан. Если вы сюда приедете хоть раз, то обязательно захотите вернуться!

А из-за того, что большинство основных достопримечательностей расположены в центре, хватит даже одних выходных, чтобы познакомиться с этим городом. Правда, если все же есть такая возможность, лучше приезжать в город Льва на более длительный срок. Куда пойти в центре Львова – рассказываем дальше.

Площадь Рынок

Площадь Рынок – это сердце Львова. Самая известная площадь города расположена в самом центре. От нее расходятся улочки, усеянные разнообразными атмосферными и колоритными кафе и ресторанами. Также здесь обычно играют уличные музыканты.

А в зимний период на главной площади Львова расположена зимняя ярмарка с разнообразной едой, горячим глинтвейном, кофе и чаем, а также с сувернирами.

Где найти: площадь Рынок расположена в центре города.



Площадь Рынок во Львове зимой / Фото" Львовский портал"

Кстати, в зимний период на площади Рынок устанавливают каток. Его общая площадь составляет 990 метров квадратных. Цены там умеренные:

понедельник – четверг – 110 грн за взрослого и 90 – за ребенка до 12 лет;

пятница – воскресенье – 150 и 110 гривен соответственно.

Каток работает с 10:00 до 22:00. Но лучше, конечно, кататься в светлое время суток, ведь тогда не так холодно.

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Ратуша

Ратуша – это прекрасное место для того, чтобы осмотреть центральную часть города с высоты. Ни один турист не сможет обойти это сооружение взглядом, ведь она расположена в эпицентре туристической жизни – на площади Рынок.

Львовская ратуша – самая высокая в Украине. Высота здания составляет 65 метров, поэтому с ее смотровой площадки хорошо виден едва ли не весь город. Обязательно посетите ее, чтобы насладиться великолепными пейзажами.

Где найти: площадь Рынок, 1.



Вид на Львов с Ратуши вечером / Фото 032.ua

Итальянский дворик

В самом сердце города Льва также расположен Итальянский дворик. Здесь можно отдохнуть от шумных улиц, всегда наполнены туристами, и попить кофе в уютном кафе. Кроме этого, лучшего места для романтического фотосессии и не придумаешь!

Вход на территорию итальянского дворика стоит всего 10 гривен, а вход в музей – 30 гривен.

Где найти: площадь Рынок, 6.



Итальянский дворик во Львове / Фото Shutterstock

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Высокий замок

Еще одно удивление популярное среди туристов место – Высокий замок. Это самая высокая точка Львова, высота горы составляет 413 метров. Когда-то на ней возвышался замок. Застраивать гору начали еще в 13 веке. Ее стали называть "Замковой", когда саму крепость построили и она была хорошо видна из далека.



Высокий замок – это на самом деле гора, а не замок / Фото Pinterest

В 17 веке крепость штурмовали шведские войска, проходившие через Львов. С тех пор замок начал разрушаться. Век за веком его сохранением никто не занимался. Камнями с горы мостили львовские улочки, а оборонительные сооружения разобрали, чтобы построить в городе каменные.

Сейчас от замковых укреплений осталась только небольшая стена. А Замковая гора стала одной из самой любимой смотровых площадок для львовян и гостей города. И это неудивительно, ведь вид отсюда – действительно невероятный.

Лысая гора

Альтернатива Высоком замке – Лысая гора. Если вы хотите избежать большого скопления людей, которое преимущественно всегда на Высоком Замке, то нужно идти сюда. С горы расстилается фантастическая панорама Старого города. Кроме этого, деревья совершенно не мешают созерцать величие Львова.

Единственный существенный минус – добраться туда зимой немного проблематично. К тому же ветер, гуляющий на верхушке, не всегда приятен.

Обратите внимание! Советуем отложить поход на Лысую гору и Высокий замок на более теплое время года. К примеру, весной или летом там можно устроить непревзойденный пикник.



Вид на Львов с Лысой горы летом / Фото 24 канал

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Львовская опера

Львовский театр оперы и балета является одной из самых архитектурно выразительных достопримечательностей Львова. Изящное сооружение удивляет жителей и гостей города невероятной роскошью и совершенством. А в 2021 году перед зданием театра установили новый фонтан, который прекрасно дополняет композицию. Особенно эффектно это выглядит ночью, когда здание Львовской оперы отражается в воде.

И, конечно же, прямо перед опертым театром встречает гостей города главная елка Львова. Ее огни зажгли перед Днем святого Николая – 17 декабря. Новогодняя красавица имеет высоту 17 метров. Ее возраст – 35 лет. Елку подарил Львову 85-летний местный житель села Оброшин Василий Козленко.

Где найти: проспект Свободы, 1.

Открытие главной елки Львова / Фото Романа Балука

Открытие главной львовской елки: смотрите видео​

Лычаковское кладбище

Обычно, кладбища – это не туристические места, однако не во Львове. Лычаковское кладбище является не просто местом для захоронения, а историко-культурным музеем-заповедником. Надгробные скульптуры, стоящие здесь, – настоящие произведения искусства.

Самые древние захоронения на Лычаковском кладбище датируются концом 18 века. В основном здесь хоронили известных людей. На Лычаковском кладбище похоронены польский писатель Артур Гротт и его возлюбленная баронесса Ванда Монне. Также здесь нашли свой покой Иван Франко, Соломия Крушельницкая и Маркиян Шашкевич.

Уже в наше время на Лычаковском кладбище похоронили активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и генерал-майора Сергея Кульчицкого, который погиб в зоне АТО.

Где найти: улица Мечникова, 33.

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких – это необыкновенное здание в стиле классицизма, которую построили в 19 веке. Инициаторами создания дворца стала известна семья Потоцких. Общая площадь здания составляет 3,1 тысячи квадратных метров.

Ранее на месте дворца Потоцких был небольшой охотничий дом. Сейчас здесь расположен музей. В одном из залов дворца регистрируют браки, а в других – можно насладиться живописью и скульптурами авторства известных мастеров.

Где найти: улица Коперника, 15



Дворец Потоцких во Львове / Фото "Львовский портал"

Армянский квартал

Львов стал прибежищем для армян в далеком 13 веке. Изгнаны из своих земель, они искали новый дом и прибыли сюда. Все достопримечательности этого народа можно увидеть на улице Армянской. Этот квартал – один из старейших во Львове. Он расположен рядом с Площадью Рынок и проспектом Свободы.

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Самая известная достопримечательность архитектуры, которую можно здесь увидеть, – Армянский собор, который построили еще в 1356 году. Возведение собора началось на месте деревянной церкви. Скорее всего, в строительстве принимали участие армянские мастера, ведь сооружение во многом похоже на соборы Армении. В советские времена здесь было хранилище, а ныне – проходят литургии для верующих Армянской апостольской церкви.

Где найти: улица Армянская.

"Океанариум Львов"

В конце лета 2020 года во Львове открыли океанариум, который позволил всем желающим увидеть частичку мира морских обитателей. Здесь можно понаблюдать, как жители морей и океанов сосуществуют между собой. Посетители имеют возможность полюбоваться лабиринтами аквариумов, в которых живут разноцветные рыбы, черепахи, кораллы и другие морские жители.

Билет для детей от 3 до 14 лет стоит 150 гривен, для студентов – 200, а для взрослых – 250. Океанариум работает с 10:00 до 15:00 в понедельник, со вторника по пятницу – с 10:00 до 20:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 10:00 до 20:30. Однако нужно помнить, что касса закрывается за полчаса до окончания рабочего дня.

Где найти: проспект Шевченко, 8

Океанариум открылся во Львове летом 2020 года / Фото "Океанариум Львов"

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Дом ученых

Дом ученых – это одно из самых красивых сооружений Львова. Такое название дом получил благодаря тому, что теперь он принадлежит профсоюзу работников образования и науки. Однако в прошлом здесь действовали казино.

Здание интересно не только экстерьером, выполненным в стиле среднеевропейского барокко, но и удивительным интерьером с использованием резного дерева. Интересно, что именно здесь сняли сцену с кардиналом для фильма "Д'Артаньян и три мушкетера". Сейчас дом открыт для посетителей, цена билета составляет 30 гривен. Также здесь регулярно проходят баллы.

Где найти: улица Ноябрьского чина, 6.



Дом ученых / Фото Wikipedia

Нетуристические места Львова

Настоящая душа Львова открывается тем отчаянным, которые смогли вырваться из замкнутого круга зданий, примыкающих к площади Рынок, и потеряться среди кривых улочек Старого города, не боясь заглядывать в дворики и дворы.

Роскошные виллы на улице Генерала Чупринки

Улица Генерала Чупринки тянется от костела святой Марии Магдалины (ныне Дом органной и камерной музыки) до улицы Академика Рудницкого. Ею совсем не гуляют туристы. Наверное, именно поэтому улица Генерала Чупринки до сих пор сохранила дух времени. Здесь не встретишь десятков шумных ресторанов и кафе, как на площади Рынок.



Улица Генерала Чупрынки / Фото "Фотографии старого Львова"

Когда-то этот район назывался Кастеливка. Его близость к центру Львова подтолкнула к строительству новых домов в конце 19 века. Неуемная фантазия архитекторов щедро выплеснулась на улицу Генерала Чупрынки в виде множества вилл и особняков, которые строили для тогдашней львовской интеллигенции.

Одно из самых заметных зданий – дом-замок на Генерала Чупринки под номером 50 – 52. Особняк и сейчас используют по назначению – здесь в квартирах живут обычные львовяне.



Дом-замок на улице Генерала Чупринки/ Фото 24 канал

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Пластилиновый дом

"Пластилиновый дом" – это произведение современных дизайнеров, напоминающий творения Гауди. Он расположен на улице Цетнеровка, что недалеко от Лычаковского парка.

Хозяину в наследство достался совсем неприметный особняк, который он отдал на реконструкцию местном архитектору Николаю Сенику. Теперь здание выглядит совершенно нереалистично на фоне обычных польских особняков.

Где найти: улица Цетнеровка, 16.



Пластилиновый дом во Львове / Фото 032.ua

Церковь Святых Ольги и Елизаветы

Во Львове всем туристам просто необходимо подняться как можно выше и насладиться красотой флюгеров и крыш. Ведь, увидев город с высоты, невозможно по-настоящему оценить его масштабы.

Башня Львовской ратуши и Высокий замок, с которых открывается вид на город, уже всем известны. Однако во Львове есть и другие нестандартные места, откуда город виден из свежего ракурса.

Мало кто знает, но на одну из башен церкви Святых Ольги и Елизаветы, на углу улиц Городецкой и Степана Бандеры, можно подняться. За совсем небольшие деньги со смотровой площадки собора открывается необычайно очаровательная панорама Львова.



Церковь Святых Ольги и Елизаветы / Фото Wikipedia

Львовские парки

Парки во Львове – это настоящая гордость города, так как их очень много и все они невероятно красивы. В частности, Стрыйский парк может удивить туристов своей садовой архитектурой.



Стрыйский парк / Фото Wikipedia

Парк "Знесение" (бывший Цисарский лес или Кайзервальд) начинается с горы Льва и упирается в знаменитый Шевченковский гай – этнокомплекс под открытым небом, где проводят различные праздники и гуляния.

Летом здесь можно устраивать пикники на холмах, с которых открывается вид на жестяные и черепичные крыши Старого города, или же просто гулять по тропинкам между величественных древ.



Парк "Знесенье" Фото Wikipedia

Совсем неизвестный туристам парк – Погулянка. Он усеян крутыми оврагами, покрытые массивными буками и спускаются с холмов улице Пасечной. Лучшего места, чтобы отдохнуть от шумного города, и не придумаешь.



Парк Погулянка / Фото Wikipedia

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Улица с несколькими названиями

В 2006 году во Львове состоялся первый фестиваль "КиноЛев", который проводится до сих пор. Так, в города появилась новая традиция – к официальному названию Архивной улице стали ежегодно добавлять имя того, кому посвящают очередной фестиваль.

Теперь эта улица, кроме основной, носит еще много названий: Бергмана, Феллини, Трюффо, Ильенко и Параджанова. Соответствующие таблички вешают на одном из зданий коротенькой Архивной улице.

Где найти: улица Архивная (между улицами Братьев Рогатинцев и Валовой)



Улица Архивная во Львове / Фото 24 канал

Мемориал Небесной Сотни

На улице Кривоноса открыли первый в Украине Мемориал Небесной Сотни. Его общая площадь составляет 0,914 гектара, а мемориальная площадь – 550 квадратных метров. Здесь еще планируют высадить 16 деревьев и 584 злаковых растений.

Сейчас на площади построили только мемориальную стелу и 3 смотровые площадки. Также здесь установили таблички с портретами 107 Героев Небесной Сотни, которые выгравировали на нержавеющей стали.

В будущем площади планируют построить мост через улицу Кривоноса в сторону парка Губернаторские валы.



Мемориал Небесной Сотни во Львове / Фото Кристины Процак



Мемориал Небесной Сотни / Фото "Твое мисто"

Конечно, это далеко не все места во Львове, которые стоит посетить и увидеть. Каждая улица города Льва хранит в себе много тайн и неожиданных архитектурных творений, а мы только попытались показать вам часть из них.

Какова ситуация с COVID-19 во Львове

7 декабря Львовщина наконец вышла из красной зоны и стала "желтой". Согласно новым правилам карантина, которые начали действовать с 6 декабря, для невакцинированных жителей области локдаун продолжится. В частности, посещать общественные заведения в желтой зоне смогут только те, кто получил по крайней мере 1 дозу прививки против коронавируса и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат.

Работники ресторанов, отелей и спортзалов также должны иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений также можно будет использовать отрицательный тест (действует 72 часа) или COVID-сертификат о выздоровлении.



Новые правила адаптивного карантина / инфографика 24 канала / данные Минздрава