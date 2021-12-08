Депутат Львовского облсовета предложил переименовать Россию в Московию

Во время заседания сессии Львовского облсовета депутат от "Самопомочи" Роман Кизима выдвинул на голосование оригинальную просьбу. Он предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию.

За включение обращения в повестку дня проголосовали 59 депутатов. Однако во время сессии его поддержало недостаточное количество народных избранников.

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Депутат ЛОС предложил переименовать Россию в Московию

Во Львовском облсовете 7 ноября состоялось заседание IX очередной сессии VIII созыва. Фракция "Самопомич" вынесла на голосование включение в повестку дня своего обращения о переименовании Российской Федерации в Московию. Его озвучил депутат ЛОС Роман Кизима.

Обращение к президенту Украины и Верховной Раде Украины относительно восстановления исторической справедливости и переименования Российской Федерации в Московию,

– зачитал Кизима.

Депутаты довольно позитивно восприняли это обращение. Глава ЛОС Ирина Гримак поставила его на голосование. 59 народных избранников проголосовали "за", поэтому обращение включили в повестку дня.

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Обращение не поддержали

В обращении говорится о необходимости вместо Российской Федерации и России использовать историческое название Московия на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ. В свою очередь, граждан этой страны следует называть "московитами".

"В течение последних нескольких сотен лет наш северо-восточный сосед, который постоянно посягает на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием – "Россия"", – отметили в обращении.

Петр I переименовал Московское царство в Россию 300 лет назад после череды побед над Швецией. Сначала название "Русь" использовалось только для территории нынешней центральной части Украины, а с XII века – для Галицко-Волынского княжества.

"Это греческое название нашего государства в те времена, а Московия украла его себе, потому что настоящая Русь была на юго-западе от московских земель, она не была захвачена и ассимилирована московитами. Бывало и так, что время от времени эта Русь воевала против Московии самостоятельно, а также в составе различных коалиций", – говорится в обращении.

По словам депутатов, изменение названия Московского царства "бросило серьезный вызов идентичности украинского народа". Кроме этого, оно оправдывает оккупацию части территории современной Украины

Несмотря на то, что это обращение допустили в повестку дня, на сессии его не поддержали. "За" проголосовали всего 26 депутатов.



Обращение о переименовании России в Московию / Фото 24 канал