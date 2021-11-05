Депутат от "ЕС" рисовал портрет Путина во время заседания Львовской мэрии

Депутат Львовского горсовета от "ЕС" Юрий Грынив в очередной раз оконфузился. В этот раз он на заседании обрисовывал портрет президента страны-агрессора Владимира Путина.

В комментариях к сообщению 24 канала мнения пользователей соцсетей разделились. Кто считает такие действия депутата недопустимыми во время российско-украинской войны. Другие пишут, что, возможно, Грынив хотел нарисовать на Путина карикатуру.

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Юрий Грынив рисовал портрет Путина во время заседания

Во время сессии Львовского городского совета депутат от "Европейской солидарности" Юрий Грынив рисовал портрет президента вражеского государства Владимира Путина. Он подложил свой смартфон под листок и рисовал контуры лица агрессора. Затем депутат уже самостоятельно добавлял последние штрихи в свой "шедевр".

Сегодня господин Грынив развивал свои художественные таланты. Во время сессии городского совета он рисовал Владимира Путина. Напомню, что известные борды Порошенко с Путиным придумал старший брат Юрия Грынива – Игорь,

– говорится в сообщении телеграм-канала "Пьемонт".

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на творчество Грынива. Одни шутили, что депутат собирается в тир или навести на Путина порчу. Другие очень возмущались тем, что мужчина занимался рисованием во время работы.

"Может, хочет набить себе тату на лбу?";

"А зарплату из бюджета получает из наших налогов. И зарплату не маленькую. Кто-то голосует за таких?";

"Так вы его спросили, для чего это. Возможно, это карикатура, или все же измена?";

"В тир собрался?";

"Может, то для порчи надо?";

"О, у людей работа, аж пот со лба вытирают. Все ради государства!"

Смотрите видео, как депутат рисовал портрет Путина:

Коротко о Юрии Грыниве