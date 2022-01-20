Деревянные ворота, которые уничтожила бомба во время войны, восстановили во Львове

Вблизи неоготической церкви Ольги и Елизаветы, на улице Меретина, 10, отреставрировали дубовые ворота. Их разрушила бомба во время Второй мировой войны.

Реставраторы из коммунального предприятия "Бюро наследия" восстанавливали и конструкцию, и декоративные элементы. Большинство аутентичных элементов ворот не сохранились.

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Как реставрировали ворота

Полностью заменили дощечки, отливы, притворную планку, тафлю, элементы отделки. Раньше на месте ворот были обычные межкомнатные двери.

Мы делали новую по образцу ворот из дома напротив. Из аутентичной осталось примерно 10% – Свитлик и коробка,

– сказал реставратор Остап Лишак.

Исторические двери до и после реставрации / Фото КП "Бюро наследства"

Сколько стоила реставрация

Работы по восстановлению продолжались примерно месяц. Стоимость реставрации составляет 54 500 гривен. Из этой суммы 30% оплатили жители, а 70% – город.

Реставрацию финансировал город с жителями / Фото КП "Бюро наследия"

На Львовщине 3 семьи реставрируют старинный дворец

Обновленные ворота установили в рамках городской программы софинансирования реставрации исторических дверей и ворот.

В селе Подгорцы на Львовщине есть памятник местного значения – старинный дворец Яблоновских-Бруницких. Однако до недавнего времени он был в запущенном состоянии.

Три семьи решили выкупить и восстановить его собственными силами. Новые владельцы уже успели отремонтировать крышу и потолок, 2 боковые башни и террасы, укрепить стены и реконструировать некоторые комнаты.