Реставратори з комунального підприємства "Бюро спадщини" відновлювали й конструкцію, і декоративні елементи. Більшість автентичних елементів брами не збереглися.

До теми У Львові реставратори відновили ще одну історичну браму: цікаві фото

Як реставрували браму

Повністю замінили дощечки, відливи, притворну планку, тафлю, елементи оздоблення. Раніше на місці брами були звичайні міжкімнатні двері.

Ми робили нову за взірцем брами з будинку навпроти. З автентичної залишилося приблизно 10% – світлик і коробка,

– сказав реставратор Остап Лишак.



Історична брама до і після реставрації / Фото КП "Бюро спадщини"

Скільки коштувала реставрація

Роботи з відновлення тривали приблизно місяць. Вартість реставрації склала 54 500 гривень. З цієї суми 30% сплатили мешканці, а 70% – місто.



Реставрацію фінансувало місто з мешканцями / Фото КП "Бюро спадщини"

Зверніть увагу! Оновлену браму встановили у межах міської програми співфінансування реставрації історичних дверей та брам.

На Львівщині 3 родини реставрують старовинний палац

У селі Підгірці на Львівщині є пам'ятка місцевого значення – старовинний палац Яблоновських-Бруницьких. Однак донедавна він був у занедбаному стані.

Три родини вирішили викупити та відновити його власними силами. Нові власники вже встигли відремонтувати дах і стелю, 2 бокові вежі й тераси, укріпити стіни й реконструювати деякі кімнати.