Детская больница на Орлика получила портативный аппарат УЗИ: в рамках акции "Дети детям"

В октябре состоялась благотворительная "Гаражная распродажа" от "СветЛички". Вырученные деньги от мероприятия направили на приобретение портативного аппарата УЗИ для отделения анестезиологии и интенсивной терапии №2 в "Городской детской клинической больнице города Львова". 24 канал был на презентации аппарата детям и узнал больше о нем от врачей и основательницы "СветЛички" Натальи Смуток.

Удалось собрать почти 83 тысячи гривен. Портативный аппарат УЗИ Butterfly стоит 60 тысяч гривен, его приобрели в Америке. Сама презентация аппарата детям символически состоялась в Щедрый вторник. Врачи Андрей Фуртак и Галина Коваленко, а также Наталья Смуток, основательница детского сада, рассказали о его важности и поблагодарили детей, ведь именно они вместе со своими родителями присоединились к этому доброму делу.

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Это так символично, что именно сегодня, в Щедрый Вторник, мы собрались вместе, чтобы передать желанный портативный УЗИ устройство врачам Андрею Фуртаку и Галине Коваленко в Отделение анестезиологии и интенсивной терапии №2,

– сказала Наталья.

Наталья Смуток и Андрей Фуртак рассказывают детям об аппарате УЗИ: смотрите видео 24 канала

Врач-анестезиолог Андрей Фуртак об аппарате для ультразвуковой диагностики

"Аппарат называется Butterfly, и он используется для неотложных УЗИ-исследований, в том числе в реанимационном отделении, в операционной. У нас есть тяжелобольные детки, которые нуждаются уже и сейчас в ультразвуковом исследовании, когда каждая минута на вес золота, – говорит он. Таким образом, он помогает в ранней и прицельной диагностике, в частности, патологий грудной и брюшной полости, сердца, сосудов. Его также используют для проведения региональных методов анестезии. Метод неотложного прикроватного УЗИ сейчас широко применяют и распространяют в клиниках развитых стран. Этот аппарат поможет проводить раннюю диагностику и спасти жизнь деткам".



Портативный аппарат УЗД Butterfly / Фото Натальи Гулий

Врачи детской больницы на Орлика и Наталья Смуток об аппарате УЗИ и добрых делах: смотрите видео 24 канала

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Что известно о щедром вторнике?

"Однажды в США возникла идея как-то "разбавить" будни и выходные, когда люди только покупают и потребляют, днем, когда они еще и отдают. Так и появился Giving Tuesday. В Украине этот день называют Щедрым Вторником, в этом году он пришелся на 30 ноября", – поделилась Наталья Смуток. По ее словам, это день, когда ты можешь делиться добром и призывать к добрым делам; ты всегда можешь найти тех, кто нуждается в твоей помощи.

"Это невероятный дар – творить общее добро ради спасения жизни. Имеем веру, что маленькими шагами и ежедневными нашими действиями мы понемногу меняем мир к лучшему. А в формате "Дети детям" это делать проще", – подытожила Наталья.

Презентация аппарата детям / Фото Натальи Гулий