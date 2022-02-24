Для беженцев во Львове организовали сбор вещей: адреса пунктов

Мэр Львова Андрей Садовый провел встречу с общественными организациями и волонтерами. Они будут помогать беженцам, пострадавшим в результате войны с Россией.

Садовый отметил, что в городе был создан центр координации. Всех, кто может помочь физически или средствами первой необходимости, просят обратиться за номером телефона 032 254 60 79.

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Нужны следующие первоочередные вещи:

термосберегающие одеяла, спальные мешки, карематы, матрасы, одежда и дождевики;

моющие средства для тела, зубные пасты и щетки, подгузники и прокладки, бумажные полотенца, антисептики, спирт, многоразовые и одноразовые маски;

расчески, нижнее белье, полотенца из микрофибры, многоразовые наборы посуды;

батарейки, свечи, фонарики.

Как еще можно помочь и куда идти

Кроме этого, помочь можно и едой. Приносить следует воду, блюда быстрого приготовления, энергетические батончики, сухофрукты, орехи, консервы, вермишель, крупы быстрого приготовления.

Спасибо всем общественным организациям и людям доброй воли, которые уже согласились помочь. Вместе мы – сила! Украина победит,

– написал Садовый.

Адреса пунктов сбора: