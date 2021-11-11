До 35 тысяч гривен: кому на Львовщине предлагают самую большую зарплату

По состоянию на ноябрь во Львовском областном центре занятости почти 5 тысяч вакансий. Зарплаты на должностях колеблются от минимальной до 35 тысяч гривен.

Наибольшие награды предлагают агрономам и инженерам. Завершает список вакансий с хорошими зарплатами монтер рельсов.

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Кто на Львовщине получает самую высокую зарплату

В отделе организационно-информационной работы и архивного дела областного центра занятости рассказали, что проанализировали базы свободных рабочих мест и вакантных должностей. По результатам исследования, специалисты установили, что по состоянию на 10 ноября в центре занятости есть почти 5 тысяч предложений трудоустройства. Зарплата на позициях колеблется от минимального размера до 30 тысяч гривен.

Самую большую среди вакансий зарплату работодатели предлагают агроному – 35 тысяч гривен . Столько же главному инженеру готово платить одно из предприятий Каменка-Бугского района. Оно специализируется на производстве сухарей и сухого печенья.

. Столько же главному инженеру готово платить одно из предприятий Каменка-Бугского района. Оно специализируется на производстве сухарей и сухого печенья. Чуть меньше 30 тысяч гривен предлагают машинистам установки самоклеящихся пленок, дорожным рабочим, руководителям подразделений банковской сферы и инженерам-программистам.

предлагают машинистам установки самоклеящихся пленок, дорожным рабочим, руководителям подразделений банковской сферы и инженерам-программистам. Тройку самых оплачиваемых профессий завершают резчики стекла, обвальщики мяса, сварщики, строительные монтажники, водители, печатники флексографской печати и главные бухгалтеры. Претенденты на эти вакансии могут рассчитывать на 25 тысяч гривен ежемесячной зарплаты.

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В области есть и другие вакансии, на которых неплохо платят

Довольно высокую зарплату, 20 – 22 тысяч гривен, работодатели предлагают забойщикам, бетонщикам, арматурщикам, инженерам по проектно-сметной работе, каменщикам, трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства и программистам.

Электрогазосварщики, скручиватели изделий кабельного производства, водители погрузчиков и лакировщики могут получать 18 тысяч гривен. Кроме того, в рейтинг со средней зарплатой от 16 до 17 тысяч гривен попали слесари-инструментальщики, главные энергетики, логисты и менеджеры по снабжению.

Завершает список вакансий с неплохими зарплатами монтеры рельсов. Такие специалисты могут получать 15,6 тысячи гривен.

В базе Львовского областного центра занятости содержатся вакансии только с официальным трудоустройством.