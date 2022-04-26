Договорились с международными организациями, чтобы украинские продукты были в приоритете – Садовый

В магазинах Львова хватает продуктов и можно приобрести все самое необходимое. Местные власти пытаются поддержать украинскую экономику разными способами.

В частности, горсовет Львова договорился с международными организациями, которые помогают переселенцам, чтобы они не привозили продукты из других стран, а чтобы брали средства и покупали продукты украинского производства, сообщает 24 канал.

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В эфире единственного телемарафона мэр Львова Андрей Садовый отметил, что это важный импульс развитию бизнеса. Также отдельно помогают предпринимателям, приехавшим из пострадавших регионов и начинающим с нуля.

Сегодня важно, чтобы экономика работала. И мы сегодня максимально помогаем тем предприятиям, которые вновь открываются во Львове. Потому что есть очень много случаев, когда после бомбардировок полностью уничтожены производства, они приезжают сюда и мы с международными организациями помогаем с нуля начать бизнес.

– заявил Садовый.

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