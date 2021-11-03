Долгое время боролась с онкологией: от COVID-19 умерла известная львовская художница

Во Львове от COVID-19 умерла учительница и художница Ольга Ган, которая боролась с онкологией. Из-за химиотерапии она не смогла вакцинироваться против коронавируса.

Ольга Ган работала учительницей в Львовском лицее №45. В 2020 году ей поставили диагноз – опухоль средостения.

К теме На ринге скоропостижно скончался президент федерации бокса Львовщины Богдан Бурда

Ольга Ган умерла от COVID-19

Писательница Христя Венгринюк рассказала, что после длительной борьбы с онкологией умерла художница и учительница Ольга Ган.

Плачу целое утро и места не найду. Ты одна из самых добрых людей, которых я знаю. Ты сплошное Сердце и Вера. Ты была такая сильная! Несмотря на все нелегкие жизненные моменты, в тебе было столько энергии и идей. Тебя любили все и я очень люблю тебя, дорогая,

– говорится в сообщении.

Венгринюк добавила, что она хотела бы завершить все то, к чему так стремилась и желала Ольга Ган.

"Покойся с миром, прекрасная птичка. Мир никогда тебя не забудет. Оличка была на химиотерапии, поэтому не могла вакцинироваться, но ее добил COVID-19", – подытожила писательница.

Ольга Ган течение 18 лет работала учительницей украинского языка и литературы во Львовском лицее №45. Она писала стихи, прозу и картины. Кроме работы в школе, Ольга Ган создавала проекты для детей и участвовала в благотворительных мероприятиях.



Ольга Ган умерла от коронавируса / Фото Ольги Ган

Текст сообщения Христи Венгринюк:

Ольга Ган, плачу целое утро и места не найду. Ты одна из самых добрых людей, которых я знаю. Ты сплошное Сердце и Вера. Ты была такая сильная! Несмотря на все нелегкие жизненные моменты, в тебе было столько энергии и идей. Тебя любили все и я очень люблю тебя, дорогая.

Я так хочу иметь силы и возможности, чтобы завершить все твое, к чему ты так стремилась и желала. Покойся с миром, прекрасная птичка. Мир никогда тебя не забудет.

Оличка была на химиотерапии, поэтому не могла вакцинироваться, но ее добил Covid.