Дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области: есть разрушения
- Российские войска атаковали беспилотниками Главное Управление СБУ во Львовской области, есть разрушения.
- Максим Козицкий предупредил об опасности обломков БПЛА и призвал сообщать полицию и ГСЧС в случае их обнаружения.
Вечером в среду, 18 марта, российские войска атаковали ударными беспилотниками Львов. Под ударом оказалось Главное управление СБУ во Львовской области.
Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Какие последствия атаки во Львове?
Взрывы во Львове прогремели около 22:16: перед этим местные власти сообщали о движении вражеского БпЛА на город.
Впоследствии стало известно, что вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области, в результате удара есть разрушения. Сейчас на месте попадания работают все профильные службы.
Максим Козицкий добавил, что также во Львове обнаруживают обломки БпЛА.
Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС,
– написал он.
Под атакой также были другие регионы
Вечером 18 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками Киев. Обломки сбитого вражеского дрона упали на крышу и повредили стену торгового центра в Голосеевском районе столицы. По словам Виталия Кличко, пожара на месте происшествия нет, обошлось без пострадавших.
В тот же вечер Россия атаковала Волынь: враг попал по энергетике региона. Попадание произошло в энергообъект возле Нововолынска.
В результате атаки в одном из районов области исчезло электроснабжение. Также фиксируют проблемы с водоснабжением, поэтому соответствующие службы переходят на генераторы.