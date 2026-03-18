Дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области: есть разрушения

Вечером в среду, 18 марта, российские войска атаковали ударными беспилотниками Львов. Под ударом оказалось Главное управление СБУ во Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Какие последствия атаки во Львове?

Взрывы во Львове прогремели около 22:16: перед этим местные власти сообщали о движении вражеского БпЛА на город.

Впоследствии стало известно, что вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области, в результате удара есть разрушения. Сейчас на месте попадания работают все профильные службы.

Максим Козицкий добавил, что также во Львове обнаруживают обломки БпЛА.

Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите – может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС,

– написал он.

