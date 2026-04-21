Поезд Перемышль – Киев столкнулся с фурой во Львовской области

Во Львовской области произошла авария на железнодорожном переезде – грузовик столкнулся с пассажирским поездом. К счастью, никто не пострадал.

Об инциденте сообщили в "Укрзализныце".

Что известно об аварии с участием грузовика во Львовской области?

ДТП произошло 21 апреля на регулируемом переезде в одном из населенных пунктов Львовского района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля проигнорировал световую и звуковую сигнализацию и выехал на рельсы, где произошло столкновение с локомотивом поезда №64 "Перемышль – Киев".

В результате аварии никто не пострадал, также не зафиксировано повреждений подвижного состава. Водитель грузовика после столкновения покинул место происшествия.

Правоохранители уточняют, что авария произошла около 14:20 в селе Мшана. В ней участвовали электропоезд международного сообщения и грузовик MAN, которым управлял 48-летний мужчина.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента и решает вопрос о его правовой квалификации. В "Укрзализныце" в очередной раз призвали водителей не игнорировать сигналы на переездах и соблюдать правила безопасности.

