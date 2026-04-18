Об этом сообщили в Кировоградском областном ТЦК и СП.
Смотрите также Нацполиция насчитала сотни нападений на военных ТЦК: какие области среди антилидеров
Как мужчина сбил работника ТЦК?
Во время проверки документов один из водителей отказался выполнять требование правоохранителей. Мужчина пытался скрыться с места проверки документов и сбил одного из военных.
Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий, который входил в состав группы оповещения,
– отметили в ТЦК.
Пострадавшему работнику ТЦК сразу оказали необходимую медицинскую помощь. По информации военных, его состояние удовлетворительное, а жизни ничего не угрожает.
Водителя задержали, а следственные действия до сих пор продолжаются. В ТЦК отметили, что за совершение подобных действий предусмотрена ответственность согласно законодательству Украины.
Где и когда произошел похожий случай?
Возле Луцка мужчина "прокатил" на капоте машины военного ТЦК. Инцидент произошел в селе Гаразджа Луцкого района. Между мужчинами сначала возник конфликт.
Впоследствии водитель остановился, военный успешно слез с капота, а полиция начала преследовать авто. Правоохранители догнали машину и задержали мужчину.
По словам пресс-секретаря Волынского областного ТЦК и СП Ульяны Кравчук, конфликт произошел 25 марта около 10:30 утра во время проведения мероприятий оповещения.