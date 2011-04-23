В пресс-службе Нацполиции в ответ на запрос Liga.Net обнародовали статистику нападений на военных ТЦК.

К теме Хотел убегать, но достал нож: полиция сообщила о подозрении харьковчанину, который напал на ТЦК

Что известно о динамике конфликтов гражданских с военными ТЦК?

По состоянию на 12 апреля 2026 года в Украине зафиксировано 620 нападений на представителей ТЦК. Больше всего случаев приходится на Харьковскую область (69), Киев (53) и Днепропетровскую область (45).

Далее в списке:

Волынская область – 39, Львовская – 37, Одесская – 36, Черниговская – 34, Хмельницкая – 30.

В Николаевской и Ровенской областях зафиксировано по 29 случаев, в Черкасской и Полтавской – по 26, в Киевской области – 24, в Ивано-Франковской – 22, в Запорожской – 20, в Тернопольской – 17, в Винницкой и Закарпатской – по 16, в Черновицкой – 15, в Житомирской – 14, в Сумской и Кировоградской – по 11, и один случай в Херсонской области.

К слову, премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что профильное министерство работает над реформой ТЦК. После подготовки окончательного варианта документа его обсудят с Верховной Радой.

В полиции также отмечают, что количество таких нападений ежегодно растет. К тому же, в результате таких инцидентов погибли трое военнослужащих ТЦК (двое в 2025 году и один в 2026-м) и одно гражданское лицо в 2025 году. Еще девять гражданских получили ранения.

Последние резонансные случаи нападений на военных ТЦК