Об этом сообщило издание LVIV.MEDIA.

Кем был Олег Авдеев?

Известно, что старший лейтенант Олег Авдеев родился в апреле 1973 года во Львове: он учился во Львовском университете Франко и закончил факультет международных отношений.

Кроме того, Авдеев был спортсменом. Как сообщают местные телеграм-каналы, он был участником XVIII зимних Олимпийских игр в Нагано 1998 года и XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года.

На обоих соревнованиях в санном спорте вместе с Даниилом Панчеком они заняли 11-е место.

Ранее Олег Авдеев работал начальником группы инспекторов пограничного контроля, также некоторое время он был заместителем начальника мобильной пограничной заставы "Львов".

С ноября 2025 года Авдеев служил офицером мобилизационного отделения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, а с января перешел в группу рассмотрения и сопровождения административных правонарушений. Отмечается также, что в боевых действиях военный участия не принимал.

