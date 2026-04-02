Про це повідомило видання LVIV.MEDIA.
Читайте також Вдарив ножем у шию: у Львові жорстоко вбили військовослужбовця ТЦК
Ким був Олег Авдєєв?
Відомо, що старший лейтенант Олег Авдєєв народився у квітні 1973 року у Львові: він навчався у Львівському університеті Франка і закінчив факультет міжнародних відносин.
Крім того, Авдєєв був спортсменом. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, він був учасником XVIII зимових Олімпійських ігор в Нагано 1998 року та XIX зимових Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті 2002 року.
На обох змаганнях у санному спорті разом із Данилом Панчеком вони посіли 11-те місце.
Раніше Олег Авдєєв працював начальником групи інспекторів прикордонного контролю, також деякий час він був заступником начальника мобільної прикордонної застави "Львів".
Із листопада 2025 року Авдєєв служив офіцером мобілізаційного відділення Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, а з січня перейшов до групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень. Зазначається також, що у бойових діях військовий участі не брав.
Що відомо про вбивство у Львові?
За словами правоохоронців, напад стався 2 квітня близько 14:15: поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию військовому ТЦК. Врятувати чоловіка не вдалося.
Згодом поліція встановила місце перебування нападника та затримала його. Ним виявився львів'янин 1991 року народження – інспектор Львівської митниці.
У Міністерстві оборони України відреагували на вбивство у Львові та назвали трагедію злочином проти держави. Водночас у відомстві визнали, що система мобілізації потребує змін, і пообіцяли їх впровадити найближчим часом.