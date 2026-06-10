Як чоловік виявив, що перебуває в "розшуку ТЦК"?

Чоловік звернувся до суду через те, що територіальний центр комплектування вважає, що він порушив правила військового обліку. Позивач уже не проживає в Україні з 2011 року, про що свідчать документи, видані владою США. Тому він вважає, що ТЦК зобов'язані виключити відомості про нього з Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про справу пише "Судово-юридична газета".

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У паспорті чоловіка зазначено, що з 2011 року він знятий з місця реєстрації в Україні. Крім того, у тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного було написано, що через виїзд на постійне місце проживання за кордон його зняли з військового обліку.

Надалі чоловікові знадобилися консульські послуги в США й він на вимогу встановив додаток Резерв+. Саме там він виявив, що перебуває в "розшуку ТЦК".

Для актуалізації даних про те, що він не перебуває на військовому обліку, громадянин з адвокатом звернулися до ТЦК, намагаючись таким чином прибрати недостовірну інформацію.

У ТЦК відповіли, що внесли дані про чоловіка до реєстру "Оберіг", бо він не з'явився за повісткою, яка йому нібито надсилалася. При цьому рішення про штраф для чоловіка чи притягнення його до іншої відповідальності службовцями не ухвалювалося. Тобто в реєстрі інформація про нього з'явилася не через наявність штрафу, а через невиконання військового обов’язку. У ТЦК впевнені, що чоловік дійсно порушив законодавство, бо не з'явився за повісткою та не пройшов військово-лікарську комісію.

Що вирішив суд?

У суді зазначили, що в ТЦК не довели факту, що чоловіку надсилалася повістка, чи його якимось іншим належним чином викликали для оновлення даних. Тобто, ні на пошту, ні безпосередньо в руки повістку позивачу не надали, а тому він не був оповіщений.

Крім того, з військового обліку громадянина зняли дуже давно, тобто фактично зараз його обліковий статус не визначений.

А проблема виявилася безпосередньо в роботі ТЦК. З'ясувалося, що коли чоловік отримав документи про виключення з військового обліку, інформацію про це посадовці не внесли до Реєстру, а тому дані не відповідали реальності.

Суд зауважив, що якщо службовці виявили порушення, то за законом вони повинні були мати протокол про відповідне нехтування правилами військового обліку. Але в матеріалах справи відсутні такі документи щодо позивача.

Тому в цій справі дії ТЦК були визнані протиправними дії ТЦК і суд зобов'язав службовців виключити дані про чоловіка з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Коли людину не можуть притягнути до відповідальності?

ТЦК не можуть подавати в "розшук" чи штрафувати військовозобов'язаних, яких ВЛК визнає непридатними. Такі випадки відомі, але незаконні дії можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку. Важливо правильно збирати медичні документи та висновки ВЛК, адже саме вони є ключовими доказами у спорах щодо придатності.

Крім того, експерти зазначають, що сам факт перебування за межами України не є порушенням закону про мобілізацію, однак відповідальність може настати за незаконний перетин кордону або порушення правил військового обліку. У таких випадках передбачена адміністративна відповідальність, а у разі ухилення від мобілізації – і кримінальна, але лише за наявності конкретних порушень, а не просто через те, що людина поїхала з країни.