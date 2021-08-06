В двух городах Львовщины отопительный сезон снова под угрозой срыва: какова причина

Отопительный сезон в Новояворовске и Новом Роздоле оказался под угрозой срыва. На теплоэлектроцентралях этих городов пока не провели необходимые работы.

Работников ТЭЦ перевели на трехдневную рабочую неделю. Также там происходят сокращения персонала.

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ТЭЦ не подготовили к отопительному сезону

Рабочая группа Львовской облгосадминистрации проверила Новояворовске и Новороздольскую ТЭЦ на готовность к работе в осенне-зимний период. Оказалось, что теплоэлектроцентрали не готовы к отопительному сезону. Председатель ЛОГА Максим Козицкий рассказал, что на ТЭЦ не выполняют в полном объеме утвержденный план мероприятий. Кроме этого, работников перевели на трехдневную рабочую неделю, и сейчас там происходят сокращения.

Дочерняя компания "Нафтогаза" ООО "Нафтогаз Тепло" в Новороздольской ТЭЦ не провела текущий ремонт парового котла, не завершила ремонт паровой турбины и испытания котлов после ремонта. Кроме этого, там не восстановили тепловую изоляцию тепловых сетей и не осуществили проверки средств измерительной техники.

В Новояворовской ТЭЦ не осуществили текущий ремонт подогревателей водопроводной сети, не заменили подшипники на двигателе вентиляторов и аварийных участков сетевых трубопроводов

По словам Козицкого, комиссия также зафиксировала отсутствие на складах ТЭЦ материально-технических средств и средств индивидуальной защиты для подготовки к отопительному сезону.

Фактически не ведутся работы по ремонту трубопроводов, аварийное состояние которых вызвало наибольшие перебои с теплоснабжением в течение отопительного сезона в прошлом году,

– добавил чиновник

Глава ЛОГА отметил, что проблемой является и то, что с осени 2020 года АРМА не передала, а ООО "Нафтогаз Тепло" не взяло в управление тепловые сети в Новояворовске.

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ЛОГА обратится к правительству

Козицкий подчеркнул, что ЛОГА обратится к НАК "Нафтогаз Украины" и Кабмину о выделении финансирования для подготовки Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ к отопительному сезону.

"Надеемся на конструктивное сотрудничество облгосадминистрации с Кабинетом Министров и НАК "Нафтогаз", чтобы Новояворовск и Новый Раздел полноценно и без проблем вошли в отопительный сезон", – подытожил чиновник.

По информации ZAXID.NET, говорится о выделении около 20 миллионов гривен.

Новояворовска и Новороздольская ТЦ принадлежали Дубневичам

ТЭЦ в Новом Роздоле и Новояворовске фактически принадлежат фирмам братьев Ярослава и Богдана Дубневичей ООО "Энергия-Новояворовск", ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия".

Во Львове в начале 2018 года правоохранители задержали нескольких должностных лиц этих компаний. Их подозревали в краже газа НАК "Нафтогаз Украины", который, по данным следствия, незаконно использовали на ТЭЦ. Убытки достигли более 1,4 миллиарда гривен.

Суд арестовал обе ТЭЦ. Их имущественные комплексы передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Оно определило нового управляющего – киевскую фирму "Гарант Энерго М".

Однако за более года компания не смогла наладить теплоснабжение в Новояворовске и Новом Роздоле, задолжав более 380 миллионов гривен за потребленный газ.

Тогда же с ТЭЦ начали массово увольняться работников, которым не выплачивали зарплату.

Осенью 2019 года АРМА сменило управляющего теплоэлектроцентралей. Им стала дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" – ООО "Нафтогаз Тепло".

ТЭЦ обеспечивают теплоснабжение и электроснабжение Новояворовска и Нового Роздола, в которых проживает почти 60 тысяч человек.