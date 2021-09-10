Единственный в Украине фестиваль современной бандуры Lviv Bandur Fest объявил хедлайнеров и даты

Lviv Bandur Fest состоится во Львове уже в пятый раз. С каждым годом фестиваль растет, развивается, становится все более масштабным, уверенно занимая свое личное место на культурном ландшафте города.

Lviv Bandur Festival пройдет с 15 по 19 сентября. Он охватит площадки Ennio Event Square, "Сенсотеки" и Театра Кукол.

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Во Львове состоится единственный в Украине фестиваль современной Бандуры

Уже в пятый раз во Львове состоится Lviv Bandur Fest. С каждым годом фестиваль растет, развивается и становится все более масштабным. Кроме этого, каждый раз LBF находит новые форматы, чтобы познакомить своих гостей с невероятным миром современной украинской бандуры. В этом году, после онлайнового перерыва, фестиваль к радости гостей возвращается в оффлайн.

По словам основательницы и арт-директора фестиваля Анастасии Войтюк, нынешний Lviv Bandur Fest – очень ожидаемый.

У нас был вынужденный перерыв, как и у многих фестивалей в Украине и во всем мире, поэтому в прошлом году занимались производством учебных программ. Но в 2021 с радостью вернемся к концертному формату и привезем во Львов самые яркие группы, которые создают новую бандурную современную музыку,

– добавила Войтюк.

Lviv Bandur Fest 2021 продлится 5 дней – с 15 по 19 сентября. Фестиваль собрал разноцветную палитру современной бандуры. Поэтому о LBF можно смело сказать: "Такой бандуры вы еще не слышали!".

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Программа мероприятий Lviv Bandur Fest

В "Сенсотеке" 15 сентября состоится концерт "Три кроки в ніч". Группа известна своим изящным акустическим звучанием, сочетающим классические и этнические мелодии с мистической лирикой.

В Кукольном театре 16 сентября прозвучит сборный концерт украинских бандур-групп, которые подавали свои заявки на участие в фестивале. Этот концерт призван показать все разнообразие и современность звучания этого инструмента.

Ярким событием фестиваля станет большой концерт 17 сентября в Ennio Event Square. Lviv Bandur Fest соберет в одном месте самых ярких звезд украинской бандуры.

Легенда современной Бандуры, блестящий джазовый виртуоз Роман Гринькив вместе со своим трио познакомит аудиторию с уникальным звучанием усовершенствованной "гриньковской" Бандуры – глубоким и звонким.

вместе со своим трио познакомит аудиторию с уникальным звучанием усовершенствованной "гриньковской" Бандуры – глубоким и звонким. Troye Zillia во главе с фронтвумен Анастасией Войтюк увлечет драйвом фолк-фьюжена и джаза, давних ритмов и современного саунда.

во главе с фронтвумен Анастасией Войтюк увлечет драйвом фолк-фьюжена и джаза, давних ритмов и современного саунда. B&B Project покажет, что знаменитые рок-хиты в исполнении Бандуры звучат только лучше, а их авторские песни недаром собирают сотни тысяч просмотров на YouTube

покажет, что знаменитые рок-хиты в исполнении Бандуры звучат только лучше, а их авторские песни недаром собирают сотни тысяч просмотров на YouTube Украинская королева соула Krutь очарует эмоциональным и чувственным вокалом и нежными аранжировками бандуры.



Концерт соберет самых ярких звезд украинской бандуры / Фото Lviv Bandur Fest

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Продолжением фестиваля 18 сентября станет концерт известной группы KoloYolo в LV cafe. KoloYolo – группа новаторов, которые каждый раз находят чем удивить своих слушателей. Фанаты утверждают, что эта музыка способна поднять в космос. Это будет этноджаз, фьюжн и world music, а еще – много импровизации!

Известный бандурист, дирижер и композитор, известный своими работами в кино и сотрудничеством с группой "Океан Эльзы", Владимир Войт вместе с композитором-електронщиком из Великобритании Соломией Мороз 19 сентября представит новый экспериментальный проект "Синтез Аеро Струни (САС)". В этом необычайном проекте современной музыки Соломия будет играть на флейте и синтезировать электронные саунды, а Владимир будет играть на двух бандурах с разным строем.

В день закрытия Lviv Bandur Fest, 19 сентября, также состоится концерт старинной музыки на старосветских инструментах. На этом событии гости смогут на несколько часов без помощи машины времени окунуться в прошлое.

Смотрите фото участников фестиваля / Фото Lviv Bandur Fest

На фестивале состоятся множество мастер-классов

Среди событий Lviv Bandur Fest есть множество интересных и практических мастер-классов для музыкантов, в частности от Анастасии Войтюк, Ивана Ткаленко, Романа Гринькива, Ольги Гончаренко. Команда организаторов со 2 по 6 августа провела первый в Украине современный учебный лагерь для бандуристов Bandura Music Camp. Поэтому учебная программа на Lviv Bandur Fest становится его логическим продолжением.

По словам Анастасии Войтюк, фестиваль призван не только для развлечения зрителей, а также для того, чтобы провоцировать “взрывность” бандуры в Украине. Организаторы хотят, чтобы этого инструмента было больше и его можно было услышать на разных концертных площадках.

"Поэтому мы ожидаем, что в последующие годы у нас будут новые исполнители. Именно поэтому мы приглашаем бандуристов со всей Украины: "Приезжайте, вдохновляйтесь, знакомьтесь, создавайте новые коллаборации и становитесь артистами будущих Lviv Bandur Fest'ов", – добавила Войтюк.

Важным событием фестиваля станет круглый стол для представителей бизнеса, обслуживающих отрасль Бандуры. Здесь будут обсуждать важные темы экосистемы бандурного производства в Украине. К мастер-классам и круглому стола можно присоединиться бесплатно. Достаточно лишь зарегистрироваться на событие.