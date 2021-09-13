Если динамика будет сохраняться, нас ждет жесткий карантин, – Садовый о COVID-19 во Львове

Во Львове ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Городской глава Андрей Садовый рассказал о ситуации с COVID-19 в городе.

Во Львове с начала пандемии коронавирус обнаружили у более 68,9 тысячи человек. Более 65,8 тысячи львовян уже выздоровели, а 1852 – умерли.

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Во Львове растет количество больных коронавирусом

Садовый рассказал о росте заболеваемости коронавирусом во Львове. По его словам, сейчас город находится в зеленой карантинной зоне. Однако динамика заболеваемости удивляет.

Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медучреждении – около 200 пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин,

– отметил мэр.

Городской глава добавил, что в течение лета сохранялась спокойная ситуация с коронавирусом, поэтому люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию.

"Сейчас мы наблюдаем рост. Если мы не будем любить себя и соблюдать все карантинные ограничения, то будем массово болеть. Большая просьба ко всем быть мудрыми и заботиться о себе", – подытожил мэр.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала