У Львові з початку пандемії коронавірус виявили у понад 68,9 тисячі людей. Понад 65,8 тисячі львів'ян вже одужали, а 1852 – померли.

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У Львові зростає кількість хворих на коронавірус

Садовий розповів про зростання захворюваності на коронавірус у Львові. За його словами, наразі місто перебуває у зеленій карантинній зоні. Однак динаміка захворюваності дивує.

Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медзакладі – близько 200 пацієнтів. Якщо така динаміка зберігатиметься впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин,

– зазначив мер.

Міський голова додав, що впродовж літа зберігалась спокійна ситуація з коронавірусом, тож люди розслабились, перестали носити маски та зберігати дистанцію.

"Зараз ми спостерігаємо ріст. Якщо ми не будемо любити себе і дотримуватись всіх карантинних обмежень, то будемо масово хворіти. Велике прохання до всіх бути мудрими й дбати про себе", – підсумував мер.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу