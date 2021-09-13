У Львові більшає і кількість госпіталізованих. Водночас 99% з них не були вакциновані.

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"Пацієнтів багато, поступають у важкому стані й потребують кисневого забезпечення, інтенсивної терапії. Найменше в нас було пацієнтів 30, а зараз – 157. Це за 2 неповних тижні", – зазначила медична директорка з лікувальної роботи лікарні швидкої допомоги Галина Щербата.

Яка ситуація у закладах освіти

Збільшення кількості інфікованих фіксують і в міських навчальних закладах. Окремі класи та групи відправляють на карантин.

"У нас є підтверджений COVID-19 в 11 працівників закладів освіти й 19 школярів. На сьогодні маємо 14 класів, які перейшли на навчання з використанням дистанційних технологій", – розповіла керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Як діятимуть у Львові

У Львові 9 вересня екстрено скликали штаб з протидії поширення коронавірусної інфекції. Міські посадовці звернулися до Міністерства охорони здоров'я щодо відкриття ковідних відділень в інших міських лікарнях. Крім того, вирішили привести кисневі станції у повну готовність.

Загалом розгорнули для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 1518 ліжок. Додатково можемо ще 750. Працюємо над тим, щоб загалом розгорнути 3000 ліжок для пацієнтів,

– повідомила керівниця міського управління охорони здоров'я Леся Кобецька.

Пильніше контролюватимуть і дотримання маскового режиму. Зокрема, у громадському транспорті.

У Чернівцях проблеми з персоналом

Медики кажуть, що нехтування масковим режимом та гучні масові заходи призводять до стрімкого росту хворих і на Буковині.

"Не думаю, що варто робити весілля 400 осіб, хрестини. Взагалі треба – але, що це дає", – зазначила заступниця головного лікаря Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Снігуряк.

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У регіоні кількість випадків COVID-19 за останні 2 тижні потроїлась, а число госпіталізацій – подвоїлось. В обласній лікарні для таких хворих уже виділили понад 200 ліжок, майже кожне друге уже зайняте.

"Вже поступають пацієнти з ускладненою вірусною бактеріальною пневмонією на тлі важкої супутньої патології. Чи це Дельта, чи Гама, чи інше – нам не суттєво. Не вистачає середнього і молодшого персоналу, який є в інфекційному відділені", – розповіла заступниця головного лікаря Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Снігуряк.

Як захиститись

Штам Дельта вже показав – форма важка і вражає також дітей. Тепер у реанімації завжди перебуває 1 – 2 дитини із важкою пневмонією. Загалом в області за місяць кількість нових випадків виросла з 10 до 230.

"Ми розуміємо, що пацієнти так швидко поступаючи мають шанс заповнити наші стаціонари (900 ліжок) впродовж короткого часу. Ми думаємо про розгортання резервів", – наголосила заступниця директора департаменту охорони здоров'я ОДА Марія Поліщук.

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Медики та експерти закликають усіх дотримуватися карантинних правил і обов'язково вакцинуватися. Оскільки аналіз показує – кожна наступна хвиля захворювань є складнішою та масштабнішою.

"Наявність 20% вакцинованих не дає можливість розслабитись іншим 80%. Вони мають вакцинуватись і розуміти, що мають мінімальний захист від важкої форми, можливості потрапити у стаціонар", – зазначила Поліщук.

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