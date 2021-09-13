Во Львове увеличивается и количество госпитализированных. В то же время 99% из них не были вакцинированы.
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"Пациентов много, поступают в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородном обеспечении, интенсивной терапии. Менее всего у нас было 30 пациентов, а сейчас – 157. Это за 2 неполных недели", – отметила медицинский директор по лечебной работе больницы скорой помощи Галина Щербатая.
Какова ситуация в учебных заведениях
Увеличение количества инфицированных фиксируют и в городских учебных заведениях. Отдельные классы и группы отправляют на карантин.
"У нас есть подтвержденный COVID-19 у 11 работников учебных заведений и 19 школьников. На сегодня имеем 14 классов, которые перешли на обучение с использованием дистанционных технологий", – рассказала руководитель городского управления образования Зоряна Довганик.
Как будут действовать во Львове
Во Львове 9 сентября экстренно созвали штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Городские чиновники обратились в Министерство здравоохранения относительно открытия ковидных отделений в других городских больницах. Кроме того, решили привести кислородные станции в полную готовность.
Всего развернули для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 1518 коек. Дополнительно можем еще 750. Работаем над тем, чтобы в общем развернуть 3000 коек для пациентов,
– сообщила руководитель городского управления здравоохранения Леся Кобецкая.
Пристальнее будут контролировать и соблюдение масочного режима. В частности, в общественном транспорте.
В Черновцах проблемы с персоналом
Медики говорят, что пренебрежение масочным режимом и громкие массовые мероприятия приводят к стремительному росту больных и на Буковине.
"Не думаю, что стоит делать свадьбы 400 человек, крестины. Вообще надо – но, что это дает", – отметила заместитель главного врача Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк.
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В регионе количество случаев COVID-19 за последние 2 недели утроилось, а число госпитализаций – удвоилось. В областной больнице для таких больных уже выделили более 200 коек, почти каждое второе уже занято.
"Уже поступают пациенты с осложненной вирусной бактериальной пневмонией на фоне тяжелой сопутствующей патологии. Или это Дельта или Гамма, или другое – нам не существенно. Не хватает среднего и младшего персонала, который есть в инфекционном отделении", – рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк.
Как защититься
Штамм Дельта уже показал – форма тяжелая и поражает также детей. Теперь в реанимации всегда пребывает 1 – 2 ребенка с тяжелой пневмонией. Всего в области за месяц количество новых случаев выросло с 10 до 230.
"Мы понимаем, что пациенты так быстро поступая имеют шанс заполнить наши стационары (900 коек) в течение короткого времени. Мы думаем о развертывании резервов", – подчеркнула заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Мария Полищук.
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Медики и эксперты призывают всех соблюдать карантинные правила и обязательно вакцинироваться. Поскольку анализ показывает – каждая последующая волна заболеваний сложнее и масштабнее.
"Наличие 20% вакцинированных не дает возможность расслабиться другим 80%. Они должны вакцинироваться и понимать, что имеют минимальную защиту от тяжелой формы, возможности попасть в стационар", – отметила Полищук.
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Коронавирусная инфекция в Украине: последние новости
- В Украине 13 сентября подтвердили 1 205 случаев коронавирусной болезни.
- Увеличивается динамика заболеваний в Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях.
- Худший показатель госпитализаций на Львовщине – 72,3%.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что карантин в Украине могут усилить.
Профилактика коронавирусной инфекции / Инфографика 24 канала