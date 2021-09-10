Министр здравоохранения Украины Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что сейчас его ведомство отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции. Речь идет о внесении изменений в адаптивный карантин.

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Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера созвать внеочередной Кабмин, где рассмотрят вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантине,

– подчеркнул Ляшко.

Если правительство одобрит изменения, постановление вступит в силу уже через 7 дней.

Тогда будут все основания для заседания Национальной комиссии ТЭБ и ЧС. Тогда на территории Украины смогут объявить желтую зону эпидемиологической опасности. Кроме того, красную зону смогут устанавливать на территории конкретных областей.

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