Это сейчас самый высокий показатель среди всех регионов. В мэрии Львова отметили, что тенденция – неутешительная, и даже хуже, чем перед началом второй волны коронавируса, которая была весной 2021 года.

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Всего во всех городских больницах Львова находятся на стационарах из-за коронавируса более 575 человек. Из них 44-в тяжелом состоянии и в реанимационных отделениях. По словам медиков, люди, которых сейчас доставляют в медицинские учреждения, нуждаются в постоянной кислородной поддержке.

За сутки обнаружили рекордное количество поступлений – 24 пациента. 13 находятся в реанимационном отделении, из них 2 – на искусственной вентиляции легких,

– рассказала медицинский директор по лечебной работе скорой помощи Галина Щербатая.

Статистика неутешительна и в учебных заведениях. В частности в университете имени Франко и Львовской политехнике несколько групп студентов отправили на принудительный карантин из-за зафиксированных случаев инфицирования. Также в городских школах 14 классов перешли на дистанционное обучение.

Во Львове созвали штаб по противодействию распространению COVID-19

Во Львове экстренно созвали городской штаб по противодействию распространению коронавируса. Там собрались все ведущие специалисты. Было принято решение о том, что надо пристальнее следить за соблюдением всех норм и за коронавирусной статистикой.

"Мы обратились в Министерство здравоохранения относительно открытия ковидных больниц в других коммунальных учреждениях, кроме больниц скорой медицинской помощи, где это и было", – сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

Он также отметил, что штаб принял решение о введении фактической готовности кислородных станций, если будет поступление большого количества подтвержденных больных COVID-19.

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В городе сейчас есть более 1,5 тысяч коек для коронавирусных пациентов. Планируется развернуть еще 750, ведь на конец октября городские власти готовятся к настоящей вспышке заболеваемости.

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