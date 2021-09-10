Це наразі найвищий показник серед всіх регіонів. У мерії Львова наголосили, що тенденція – невтішна, і навіть є гіршою, ніж перед початком другої хвилі коронавірусу, яка була навесні 2021 року.

Актуально В Україні знову понад 3 тисячі хворих на коронавірус

Загалом у всіх міських лікарнях Львова перебувають на стаціонарах через коронавірус понад 575 людей. З них 44 – у важкому стані і в реанімаційних відділеннях. За словами медиків, люди, яких зараз доставляють до медичних закладів, потребують постійної кисневої підтримки.

За добу виявили рекордну кількість надходжень – 24 пацієнти. 13 перебувають у реанімаційному відділенні, з них 2 – на штучній вентиляції легень,

– розповіла медична директорка з лікувальної роботи швидкої допомоги Галина Щербата.

Статистика невтішна і в навчальних закладах. Зокрема в університеті імені Франка та Львівській політехніці кілька груп студентів відправили на примусовий карантин через зафіксовані випадки інфікування. Також у міських школах 14 класів перейшли на дистанційне навчання.

У Львові скликали штаб з протидії поширенню COVID-19

У Львові екстрено скликали міський штаб з протидії поширення коронавірусу. Там зібралися всі провідні фахівці. Було прийнято рішення про те, що треба пильніше стежити за дотриманням всіх норм та за коронавірусною статистикою.

"Ми звернулися до міністерства охорони здоров'я щодо відкриття ковідних лікарень в інших комунальних закладах, крім лікарень швидкої медичної допомоги, де це й було", – повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Він також зазначив, що штаб ухвалив рішення щодо введення фактичної готовності кисневих станцій, якщо буде надходження великої кількості підтверджених хворих на COVID-19.

Зверніть увагу У МОЗ назвали критичну кількість пацієнтів з COVID для медичної системи

У місті наразі є понад 1,5 тисяч ліжок для коронавірусних пацієнтів. Планується розгорнути ще 750, адже на кінець жовтня міська влада готується до справжнього спалаху захворюваності.

У Львові збільшилась кількість нових випадків COVID-19: відео