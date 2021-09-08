Об этом СМИ сообщили источники в Кабмине. Неделя правительству понадобится на то, чтобы разработать новые правила для зон эпидемиологической опасности.

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Украина может перейти в другую зону через неделю после утверждения постановления

Лишь после того, как соответствующее постановление будет наработано, его должен утвердить Кабмин.

Украина перейдет в желтую зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам зеленой зоны,

– рассказал источник в правительстве.

Пока что нет разработанных правил смягчений для вакцинированных. Над этим якобы работают различные министерства. Однако ничего непредвиденного не случится, все ранее озвучивали публично.

О возможном переходе в другую зону сообщил Шмыгаль

Ранее на заседании правительства 8 сентября Денис Шмыгаль отметил, что в Украине с начала осени действительно возросло количество больных коронавирусом. Чтобы избежать очередного локдауна, планируют обсудить переход всей страны в "желтую" зону. Также регулярно теперь будет собираться Комиссия по ТЭБ и ЧС.

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Между тем, министр здравоохранения отметил, что ситуация с COVID-19 в Украине не является критической. Также Ляшко считает, что нужно брать пример с западных стран, где жизнь вакцинированных максимально приближена к обычной. Вот и для привитых украинцев во время усиления карантина могут быть исключения.