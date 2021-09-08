Про це ЗМІ повідомили джерела в Кабміні. Тиждень уряду знадобиться на те, аби розробити нові правила для зон епідеміологічної небезпеки.
До теми Більшість обмежень у "жовтих" й навіть "червоних" зонах не стосуватимуться вакцинованих
Україна може перейти в іншу зону через тиждень після затвердження постанови
Лише після того, як відповідна постанова буде напрацьована, її має затвердити Кабмін.
Україна перейде в жовту зону тільки через сім днів після затвердження постанови. До тих пір країна буде жити за правилами зеленої зони,
– розповіло джерело в уряді.
Поки що нема розроблених правил щодо пом'якшень для вакцинованих. Над цим начебто працюють різні міністерства. Проте нічого непередбачуваного не трапиться, усе раніше озвучували публічно.
Про ймовірний перехід в іншу зону повідомив Шмигаль
Раніше під час засідання уряду 8 вересня Денис Шмигаль наголосив, що в Україні з початком осені справді зросла кількість хворих на коронавірус. Аби уникнути чергового локдауну, планують обговорити перехід всієї країни до "жовтої" зони. Також регулярно тепер збиратиметься Комісія з ТЕБ та НС.
Актуально Дозволена вакцинація хоча б однією дозою, – Ляшко про роботу шкіл у жовтій зоні
Тим часом, міністр охорони здоров'я зауважив, що ситуація з COVID-19 в Україні не є критичною. Також Ляшко вважає, що потрібно брати приклад з західних країн, де життя вакцинованих максимально наближене до звичайного. Отож і для щеплених українців під час посилення карантину можуть бути винятки.