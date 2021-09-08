Таку заяву 8 вересня зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що ситуація з коронавірусом в Україні прогнозовано погіршується, втім наразі вона не є критичною.

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Що зміниться для вакцинованих

Урядовець пояснив, що МОЗ зважає на практику європейських країн та США. Саме тому у відомстві пропонують наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного. Разом з іншими міністерствами там вже почали роботу над змінами до карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом українців від COVID-19 та його благополуччям населення.

Передбачаємо, що більшість обмежень у "жовтих" та "червоних" зонах не будуть застосовуватися, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів, різних сфер економіки,

– зазначив Ляшко.

При цьому, за його словами, для жовтого рівня епідемічної небезпеки буде достатньо навіть однієї дози вакцини, проте для червоного – потрібен буде вже повний курс щеплення. Він навів приклад: роботу закладів освіти у жовтих "зонах" не будуть обмежувати, якщо 80% педагогічних працівників матимуть документи про вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою.

Зверніть увагу! Аби на території всієї країни запровадили обмеження жовтого рівня, потрібне рішення Національної комісії ТЕБ та НС. Поки його немає, країна житиме за правилами "зеленої" зони.

COVID-19 – пандемією невакцинованих

Міністр охорони здоров'я також звернув увагу, що COVID-19 cтає пандемією невакцинованих. Мовляв, все більше захворювань виникає саме серед тих, хто не отримав щеплення. "Саме невакциновані інфіковані потрапляють до лікарень і перебіг хвороби у них значно складніший", – застеріг він.

Зазначимо, що за даними МОЗ, станом на 8 вересня 5 666 017 українців отримали принаймні 1 дозу вакцини від коронавірусу. Водночас 4 407 024 громадян вже повністю щеплені. В Україну вже доставили понад 20 мільйонів доз вакцин різних виробників.

Ляшко наголосив, що вакцина зараз є доступною для українців й закликав не відкладати щеплення на потім й записуватися на нього за першої ж нагоди. Мовляв, це дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від коронавірусу.