Такое заявление 8 сентября сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине прогнозируемо ухудшается, однако пока она не является критической.

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Что изменится для вакцинированных

Чиновник пояснил, что Минздрав учитывает практику европейских стран и США. Именно поэтому в ведомстве предлагают приблизить качество жизни вакцинированного населения к привычному. Вместе с другими министерствами там уже начали работу над изменениями в карантинные нормы, чтобы соблюдать баланс между защитой украинцев от COVID-19 и благополучием населения.

Предполагаем, что большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах не будет применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений, различных сфер экономики,

– отметил Ляшко.

При этом, по его словам, для желтого уровня эпидемической опасности будет достаточно даже одной дозы вакцины, однако для красного – нужен будет уже полный курс прививки. Он привел пример: работу учреждений образования в желтых зонах не будут ограничивать, если 80% педагогических работников будут иметь документы о вакцинации от COVID-19 хотя бы одной дозой.

Обратите внимание! Чтобы на территории всей страны ввели ограничения желтого уровня, нужно решение Национальной комиссии ТЭБ и ЧС. Пока его нет, страна будет жить по правилам "зеленой" зоны.

COVID-19 – пандемия невакцинированных

Министр здравоохранения также обратил внимание, что COVID-19 становится пандемией невакцинированных. Мол, все больше заболеваний возникает именно среди тех, кто не получил прививку. "Именно невакцинированные инфицированные попадают в больницы и течение болезни у них значительно сложнее", – предостерег он.

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 8 сентября 5 666 017 украинцев получили по крайней мере 1 дозу вакцины от коронавируса. В то же время 4 407 024 гражданина уже полностью привиты. В Украину уже доставили более 20 миллионов доз вакцин разных производителей.

Ляшко отметил, что вакцина сейчас является доступной для украинцев и призвал не откладывать прививку на потом и записываться на нее при первой же возможности. Мол, это действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от коронавируса.