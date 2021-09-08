Об этом во время заседания правительства 8 сентября сообщил премьер Денис Шмыгаль. Он отметил, что таким образом можно будет избежать введения очередного локдауна.

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Комиссия по ТЭБ и ЧС будет проводить регулярные заседания

Глава правительства отметил, что рост количества больных зафиксировали с наступлением осеннего периода. Поэтому регулярными станут заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС. Главный рычаг для борьбы с коронавирусом, отметил премьер, это – вакцинация.

Это единственный способ защиты от тяжелых последствий коронавируса. С начала прививочной кампании прививки получили почти 5,7 миллиона украинцев, полный курс – две прививки – прошли 4,4 миллиона украинцев,

– рассказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул важность иммунизации образовательных коллективов – особенно это касается школ. От этого частично зависит переход на дистанционное обучение.

Ранее о возможном переходе в желтую зону предупреждал Ляшко

Отметим, что ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что образовательным учреждениям уже понемногу надо готовиться к переходу на онлайн-обучение. В очном режиме смогут работать только те заведения, где прививки против COVID-19 получили 80% персонала.

Важно! По словам Ляшко, на желтый уровень перейдет вся территория Украины. Однако, если ситуация в отдельном регионе ухудшится, то снова введут разделение на зоны.

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