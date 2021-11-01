Ездила пьяная и без прав: суд конфисковал Lexus у львовской предпринимательницы

Во Львове суд наказал местную предпринимательницу Елену Кухаренко. За пьяную езду женщину оштрафовали, лишили водительского удостоверения на 10 лет и конфисковали Lexus.

Елена Кухаренко – руководительница Royal Club Academy, которая организует профессиональные курсы красоты. Женщину в течение года трижды останавливали пьяной за рулем.

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Львовскую предпринимательницу поймали пьяной за рулем

Патрульные 7 мая на улице Патона остановили автомобиль Lexus ЕЅ 250. За его рулем находилась 43-летняя руководительница компании Royal Club Academy Елена Кухаренко. Правоохранители заметили, что женщина была пьяной. Она вела себя неадекватно и шарпала полицейских за одежду. Затем Кухаренко набросилась на патрульную и нанесла ей травмы. В частности, водитель повредила ей руку.

В присутствии свидетелей женщина отказалась от проверки на состояние опьянения. Кухаренко уже не первый раз задерживают нетрезвой за рулем. В начале января 2021 года ее дважды остановили в таком состоянии. По решению суда женщину лишили водительского удостоверения на год. Патрульные составили на предпринимательницу:

протокол за то, что она в течение года дважды управляла автомобилем в состоянии опьянения;

объединенную постановление за "управление транспортным средством лицом, лишенным такого права";

рапорт о том, что водитель не выполняет решение суда.

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Суд конфисковал у Кухаренко Lexus

Во время заседания Железнодорожного райсуда Львова адвокат Кухаренко ходатайствовал о закрытии дела про нетрезвую езду за отсутствие состава преступления. В частности, он отмечал, что в протоколе неверно указали место его составления. Однако суд установил, что вина предпринимательницы таки доказана протоколом и видеозаписью с места происшествия.

Судья Галина Пилипюк, исследовав материалы дела, признала Кухаренко виновной в нетрезвом вождении. Женщину оштрафовали на 51 тысячу гривен с лишением водительского удостоверения на 10 лет. Автомобиль Lexus ЕЅ 250, которым управляла предпринимательница, конфискуют в доход государства. По украинскому законодательству, на это постановление еще можно подать апелляцию.

Рассмотрение дела о вождении без прав происходило отдельно. Суд от 12 марта 2021 года лишил Кухаренко водительского удостоверения, поэтому женщине грозило еще 20,4 тысячи гривен штрафа. Однако она отменила его в суде. Предпринимательница заявила, что была пассажиркой, а не водителем Lexus. Патрульные не предоставили суду доказательств, которые бы это опровергали, поэтому дело закрыли.