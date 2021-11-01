Олена Кухаренко – керівниця Royal Club Academy, яка організовує професійні курси краси. Жінку протягом року тричі зупиняли п'яною за кермом.

До теми П'яна і позбавлена прав: у Львові водійка Lexus напала на патрульну – фото

Львівську підприємицю спіймали п'яною за кермом

Патрульні 7 травня на вулиці Патона зупинили автомобіль Lexus ЕS 250. За його кермом перебувала 43-річна керівниця компанії Royal Club Academy Олена Кухаренко. Правоохоронці помітили, що жінка була п'яною. Вона поводилась неадекватно та шарпала поліцейських за одяг. Потім Кухаренко накинулась на патрульну та нанесла їй травми. Зокрема, водійка пошкодила їй руку.

У присутності свідків жінка відмовилась від перевірки на стан сп'яніння. Кухаренко вже не вперше затримують нетверезою за кермом. На початку січня 2021 року її двічі зупинили у такому стані. За рішенням суду, жінку позбавили водійського посвідчення на рік. Патрульні склали на підприємицю:

протокол за те, що вона впродовж року двічі кермувала автівкою у стані сп'яніння;

об'єднану постанову за "керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права";

рапорт про те, що водійка не виконує рішення суду.

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Суд конфіскував у Кухаренко Lexus

Під час засідання Залізничного райсуду Львова адвокат Кухаренко клопотав про закриття справи про нетверезу їзду через відсутність складу злочину. Зокрема, він наголошував, що у протоколі невірно вказали місце його складання. Однак суд встановив, що вина підприємиці таки доведена протоколом та відеозаписом з місця події.

Суддя Галина Пилип'юк, дослідивши матеріали справи, визнала Кухаренко винною у нетверезому водінні. Жінку оштрафували на 51 тисячу гривень з позбавленням водійського посвідчення на 10 років. Автомобіль Lexus ЕS 250, яким керувала підприємиця, конфіскують в дохід держави. За українським законодавством, на цю постанову ще можна подати апеляцію.

Зверніть увагу! Розгляд справи про водіння без прав відбувався окремо. Суд від 12 березня 2021 року позбавив Кухаренко водійського посвідчення, тож жінці загрожувало ще 20,4 тисячі гривень штрафу. Однак вона скасувала його у суді. Підприємиця заявила, що була пасажиркою, а не водійкою Lexus. Патрульні не надали суду доказів, які б це спростовували, тож справу закрили.