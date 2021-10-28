Аварія сталася на проспекті Миру у Генічеську 26 жовтня. Власник пошкодженої автівки подзвонив у поліцію і розповів про ситуацію.

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"Випила після ДТП"

Виявилося, що жінка на "ЗАЗ Славута" в'їхала в авто Geely MK, яке стояло на паркувальному майданчику біля магазина. Далі порушниця залишила місце пригоди.

Інспектори переглянули відео з камер спостереження та опитали свідків події. Так вдалося встановити можливе місце перебування водійки. Порушниця перебувала у себе вдома і мала явні ознаки алкогольного сп'яніння. На її авто були характерні пошкодження для цього ДТП.

Проходити огляд за допомогою драгера водійка відмовилась. Натомість сказала інспекторам, що була за кермом, але вживала алкогольні напої вже після ДТП.

Що загрожує порушниці

На 55-річну водійку патрульні склали протоколи:

за частиною 4 статті 130 – вживання алкоголю до проведення огляду,

статтею 122-4 – залишення місця ДТП,

статтею 124 – порушення ПДР, що призвело до ДТП.

Санкція статті про вживання алкоголю передбачає штраф у розмірі 34 тисяч гривень або адміністративного арешту на 15 діб з позбавленням права керування на 3 роки.

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Повний текст публікації Патрульної поліції Херсонської області:

Виклик про ДТП із залишенням місця пригоди на проспекті Миру в Генічеську, отримали патрульні у вівторок, близько 13-ї години.

Заявник повідомляв, що автомобіль ЗАЗ Славута в’їхав у його авто Geely MK, який стояв на паркувальному майданчику біля магазина та покинув місце пригоди.

Інспектори відділу патрульної поліції Автономної Республіки Крим та м.Севастополі переглянули відео з камер спостереження, опитали свідків події та встановили можливе місце знаходження водія. Поліцейські негайно вирушили за вказаною адресою, де і зустріли жінку, яка, ймовірно, перебувала за кермом. На її авто були характерні пошкодження для цього ДТП.

Під час спілкування з громадянкою охоронці порядку помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від огляду за допомогою алкотесту Драгер на місці та в медичному закладі вона відмовилась. Містянка повідомила інспекторам, що була за кермом та вживала алкогольні напої вже після вчинення ДТП.

На 55-річну водійку патрульні склали протоколи за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю до проведення огляду), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадуємо, що санкція ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю до проведення огляду) КУпАП передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі 34000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування 3 роки.

Випив – за кермо не сідай!