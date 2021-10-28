27 жовтня о 17:18 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в с. Чижевичі Яворівського району водій автомобіля «ВАЗ 21213» не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною огорожею.
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Водій відмовився від допомоги
Внаслідок ДТП постраждали водій 1988 року народження та його пасажир 1956 року народження. Чому чоловік в'їхав у бетонну огорожу – не кажуть.
До місця події виїхали рятувальники з Мостиськ. Після огляду лікарів потерпілий водій від госпіталізації відмовився. Водночас рятувальники допомогли перенести пасажира до карети швидкої. Тоді його відвезли до місевої лікарні.
У ДТП на Яворівщині постраждав пасажир / Фото ДСНС
Також працівники ДСНС відключили акумулятори в авто, щоб не сталася пожежа. До ліквідації наслідків ДТП залучили 3 рятувальників та 1 спецтехніку. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Останні ДТП на Львівщині
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